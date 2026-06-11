La FIA aceptó el pedido de revisión de Alpine y se mantiene la disputa por el podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco

Las dos sanciones de cinco segundos cada una por exceder el límite de velocidad en el pitlane en el Gran Premio de Mónaco que recibió Pierre Gasly, desataron una controversia que todavía mantiene alerta a todos en la Fórmula 1. El francés perdió su lugar en el podio por esta situación, lo que empujó a Alpine a hacer una presentación ante la FIA para revisar la medida, lo que este jueves se cristalizó, porque le dieron al equipo la posibilidad de ejercer el derecho de revisión sobre las dos penalizaciones.

Las sanciones que recibió Gasly lo relegaron al séptimo lugar, una medida que desató la furia de francés. En Mónaco otros cinco pilotos también fueron penalizados por exceso de velocidad en la salida de los boxes, lo que generó preocupación por posibles problemas con el sistema de bucles de cronometraje utilizado para controlar la velocidad en el pitlane.

"I'm just heartbroken" 💔



Pierre Gasly was devastated after missing out on the podium. He crossed the line in P3 but was relegated to P7 after a penalty was applied ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/JWAwHzKASC — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Algunas de esas infracciones se produjeron a pesar de que los pilotos involucrados tomaron precauciones adicionales para evitar exceder el límite, incluyendo circular muy por debajo de los 60 km/h permitidos y trazar una línea más abierta en la entrada al pitlane.

Alpine solicitó un derecho de revisión el domingo por la noche, y la FIA aceptó este jueves que la petición del equipo era admisible. El organismo ahora analizará en una nueva audiencia prevista para hoy si las penalizaciones impuestas a Gasly deben ser anuladas.

Los documentos de la FIA señalan que la audiencia se dividirá en dos segmentos. En la primera, Alpine presentará pruebas y alegatos para demostrar que existe un elemento nuevo y relevante. Si los comisarios consideran que se cumplió con los requisitos, comenzará la segunda parte para reconsiderar los méritos de las penalizaciones. Las escuderías comentan que el número de infracciones podría tener su génesis en la configuración del pitlane y la forma en que se mide la velocidad. La FIA calcula la velocidad media a través del llamado fast lane utilizando transmisores en los autos y bucles de cronometraje que se incrustan en el asfalto. El sistema detectó que los pilotos acortaron la trayectoria a través del pitlane curvo y así recorrieron una distancia menor entre los puntos de cronometraje, a pesar de la velocidad permitida.

I’m heartbroken right now… no words can describe the pain of losing a podium in Formula 1 and in the streets Monaco, I’m devastated. We crossed the finish line in 3rd today, and thats all I want to remember. I’ve dreamed about that podium thousands times, we all working very… pic.twitter.com/MVwA4BfhmR — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) June 7, 2026

Gasly fue enérgico para explicar que el limitador de velocidad se activó correctamente y mucho antes de cruzar la línea de demarcación en la entrada de la calle de boxes, donde los márgenes registrados por los sensores señalaron un exceso de 0,1 km/h -en el primer ingreso- y de 0,4 km/h en el segundo. “Sé con certeza que el auto está por debajo de los 60 km/h [en el resto de los grandes premios la velocidad es de 80 km/h]. Si hay tres o cuatro equipos sancionados por exceso de velocidad... ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando porque simplemente no es correcto”, aseguró el piloto francés, que fue uno de los sancionados, junto a Franco Colapinto (Alpine), Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Además, Gasly calificó su caída en la clasificación como el momento deportivo más duro de su carrera, mientras que Isack Hadjar, de Red Bull, terminó celebrando en el icónico podio de Mónaco. “No creo que haya nada que pueda dolerme más en este momento. Son diez años de dejarme la p... piel para esta clase de momentos”, expresó irritado, quien ganó el Gran Premio de Italia, en 2020, con Alpha Tauri.