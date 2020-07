10 clics: ¿Qué pasó en el año de mi nacimiento? + cine + series + danza + libros

Un viaje en la historia hasta el momento que uno quiera

TECNOLOGÍA Por Ariel Torres

¿Qué pasó el año de mi nacimiento?

El Proyecto Historia del Mundo ofrece toneladas de información (en inglés) y una herramienta para saber qué ocurrió un día, mes o año en particular. Por ejemplo, si naciste en 1979, ese fue el año en que Pink Floyd lanzó The Wall, uno de sus mejores álbumes, y uno de los dos más célebres de la banda (el otro es El Lado Oscuro de la Luna). Para elegir fechas, podés ir directamente a este link. Otro buen sitio es On This Day donde venimos a enterarnos, vaya, que 1979 fue también el año en que Sony lanzó el Walkman.

MÚSICA CLÁSICA Por Pablo Gianera

Ryedale, un festival tan prestigioso como inglés

La joven pianista Isatah Kanesh en la apertura del festival de Ryedale

El prestigioso y tan inglés Ryedale Festival empieza este domingo y, como ya es un lugar común, su desarrollo será digital. En el primero de los conciertos, la joven pianista Isata Kenneh-Mason tocará la Sonata n°2 en la mayor, de Beethoven, la Sonata de Samuel Barber y los Tres preludios de George Gershwin. El festival seguirá el lunes con la maravillosa violinista Rachel Podger, que hará un repertorio completamente barroco.

ARTE EN CASA Por Celina Chatruc

BAphoto, en vivo

Fotografía de Diego Ortíz Mugica Crédito: Diego Ortiz Mugica

"En vivo" parece ser una de las claves de la cuarentena. Así lo entendió BAphoto, que se adaptó a la pandemia con BAphoto Live: edición especial online de la feria se realizará durante la primera quincena de septiembre. Hasta entonces calienta motores con OpenFile, un ciclo de entrevistas a fotógrafos a través de IGTV los lunes y jueves, que hoy tendrá como invitado a Diego Ortiz Mugica. También con LiveTalk, programa de conversaciones por Zoom con referentes de la fotografía y el arte contemporáneo internacional, los sábados al mediodía (gratis con inscripción previa, donde se pueden ver las charlas anteriores). Pasado mañana a las 13, la invitada será la coleccionista Ella Cisneros.

UN LIBRO PARA CHICOS Por Natalia Blanc

¡Ayúdame si puedes!, de María Martín e Ileana Lotersztain

Curiosidades entre especies del mundo animal

Ilustrado por Eugenia Nobati, este libro editado recientemente en la colección Pequeciencia cuenta con textos breves, rimas y dibujos que parecen fotografías las distintas asociaciones que se producen en el reino animal. Por ejemplo, entre el pez payaso y la anémona, entre la cebra y el avestruz o entre el cocodrilo y el chorlito. Estos animales, en lugar de atacarse unos a otros, se unen para sobrevivir o hacer frente a las amenazas de otras especies. ¿Sabían que las hormigas cuidan a los pulgones que atacan a las plantas porque producen una sustancia dulce de la que ellas se alimentan? Esa clase de información y otras curiosidades ofrecen las autoras de manera ágil y entretenida. Ediciones Iamiqué.

UN DISCO Por Humphrey Inzillo

Delfina Oliver, jazz con aroma japonés

En Spotify o en CD, disponible en su página web

Al mismo tiempo que Lost in Translation, el film de Sofía Coppola rodado en la capital nipona llega a Netflix, la exquisita cantante Delfina Oliver presenta Tokyo Sessions. El álbum, grabado en Japón en 2018, capturar la atmósfera de sus actuaciones en los clubes de jazz en esa ciudad, acompañada por un trío local (el pianista inglés Simon Cosgrove; Daiki Yasukagawa en contrabajo, y Masahiko Osaka en batería), y Bruce Huebner, maestro de la flauta de bambú. El repertorio incluye standards de jazz con guiños orientales y una versón valseada de la "Tonada del viejo amor" (Falú/ Dávalos). Disponible en Spotify y delfinaoliver.com

UNA PELÍCULA Por Dolores Graña

Downtown Abbey, para empalmar en cuarentena

Después de seis temporadas de la serie, el film de Downton Abbey

Justo a tiempo para empalmar con una revisión en aislamiento de las seis temporadas de la serie de Julian Fellowes (disponible en Amazon Prime Video), HBO estrenó la película de 2019, que retoma las vidas de la aristocrática familia Crawley y sus sirvientes con conflictos bien en línea con su universo: una visita real, varios problemas maritales, un romance que se venía demorando y una identidad secreta que se revelará en el momento perfecto para cerrar con un precioso moño un film cuyo mayor problema es encontrar un momento de lucimiento para cada integrante de su gigantesco elenco. Además de la siempre memorable Maggie Smith como la vitriólica condesa viuda de Grantham y su nieta, la independiente Lady Mary Talbot (Michelle Dockery), se lucen Imelda Staunton (esposa en la vida real de Jim Carter, quien interpreta al mayordomo "emérito" Carson) y Tuppence Middleton.

LECTURAS Por Daniel Gigena

El arte de mantener la calma, de Séneca

Un lanzamiento a la medida de una larga cuarentena

Subtitulado "Un manual de sabiduría clásica sobre la gestión de la ira", este pequeño volumen contiene enseñanzas que perduran desde el siglo I d.C. "La ira es una especie de locura, porque nos hace darle máxima importancia a lo que no la tiene en absoluto", aseveró el pensador romano. Bajo la forma de un diálogo ficticio, las máximas senequianas hoy resultan muy oportunas y la descripción que hace de los iracundos adquiere ribetes casi cómicos: "Son enemigos de sus mejores amigos, son peligrosos para sus seres queridos, desprecian las leyes excepto cuando pueden servirse de ellas para hacer daño, se ofenden por naderías, son imposibles de aplacar ni con palabras ni con atenciones, todo pretenden hacerlo por fuerza". Los atributos de la furia se amplían con el paso del tiempo, que cosecha nuevos modos. Koan.

TEATRO EN PANTALLA Por Alejandro Cruz

Bernarda, un 18 de julio, 18 años después...

La puesta de Vivi Tellas del clásico de García Lorca Fuente: Archivo - Crédito: Miguel Mendez

La puesta de Vivi Tellas de La casa de Bernarda Alba se estrenó el 18 de julio de 2002 en el Teatro San Martín. A las 20 de este sábado, de otro 18 de julio, la sala del Complejo Teatral subirá a su página esta perturbadora versión del texto de Federico García Lorca revisitado por esta creadora vinculada a la vanguardia. Su puesta contó con escenografía del artista Guillermo Kuitca y un elenco único: Elena Tasisto, Mirta Busnelli, Carolina Fal, Lucrecia Capello, María Onetto y Muriel Santa Ana, entre otros, que dieron vida a ese drama signado por el encierro.

BALLET Por Constanza Bertolini

Iñaki en el Bolshoi, pero desde La Plata

Iñaki Urlezaga Fuente: Archivo - Crédito: Patricio Pidal/AFV

Si esta pandemia fuera de ficción (como a veces parece), a esta altura del año Iñaki Urlezaga estaría en el Teatro Bolshoi de Moscú estrenando su versión de La dama de pique, de Pushkin, que creó el año pasado a pedido del Yacobson Ballet de San Petersburgo. Pero esta realidad puso todos los planes en suspenso, y ahora el exbailarín y maestro argentino se conectará desde su casa de La Plata con la escuela del Bolshoi (pero en su sede de Brasil) para dictar una clase de danza clásica, mañana, a las 11. Como invitada estará la bailarina argentina María Celeste Losa, del ballet de la Scala de Milán. Instagram: @inakiurlezagaoficial

UNA RECETA POR JULIANA LÓPEZ MAY (OHLALÁ!)

Muffins de frutos rojos para 4 personas

Un dulce acompañamiento para el té de las cinco

¿Qué llevan? 2 tazas de harina integral superfina 2 cdas. de polvo para hornear 3/4 taza de azúcar 1 taza de leche 2 huevos Ralladura de 1 limón 1/3 taza de aceite neutro 1 y 1/4 taza de frutos rojos¿Cómo se hacen?Precalentar el horno a 180° C. Mezclar la harina junto con el azúcar y el polvo. Luego, mezclar la leche junto con la ralladura del limón, el aceite y los huevos. Unir las dos preparaciones y colocarlas en los moldes previamente enmantecados y enharinados. Por último, agregar los frutos rojos. Cocinar por 15 minutos o hasta que estén bien cocidos y secos en su interior.El glasé se prepara con azúcar impalpable y un chorrito de jugo de limón.