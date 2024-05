Feria del Libro: bibliotecarios de todo el país recorren la Rural con “lista de compras” y carritos

Escuchar

Hoy a la mañana, en la Sala José Hernández, se dio inicio a una nueva edición del Programa Libro %, que permite que las bibliotecas de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) compren ejemplares al 50% del valor comercial. En total se registraron 744 bibliotecas de todo el país, que recibieron un subsidio de $ 600.000, aproximadamente el doble del año anterior. Las compras se extenderán hasta mañana.

Algunas instituciones que no pudieron costear los gastos de viáticos y alojamiento de los bibliotecarios no podrán asistir. En ese caso, deberán reintegrar el subsidio. Adhirieron a la compra de libros a mitad de precio 230 bibliotecas que no forman parte de la red de Conabip pero que llegan con fondos propios. Más de doscientos expositores se inscribieron para recibir a los bibliotecarios de la Conabip con la ilusión de un repunte en las ventas.

Cada biblioteca recibió un subsidio de $ 600.000, aproximadamente el doble del año anterior Pilar Camacho

Este año, el Estado invirtió $ 554.316.000 en el Programa Libro %; en 2023, había destinado $ 356.529.000. Desde la Secretaría de Cultura informaron que los costos del stand oficial en La Rural, calculado en trescientos millones de pesos, se habían redirigido a la Conabip. En ese caso, faltarían cien millones de pesos.

Cerca de doscientas instituciones no pudieron registrarse al no haber enviado las rendiciones de subsidios anteriores y otras documentaciones. El Correo Argentino realizará un descuento del 30% para enviar cajas con libros a distintas localidades de la Argentina.

Bibliotecarios consultados por LA NACION dijeron que con el subsidio actual podrían comprar unos cincuenta ejemplares; años atrás, podían adquirir hasta cien. “Algunos libros están muy caros, una novela cuesta $ 30.000”, dijo una bibliotecaria santafesina. Otros habían hecho algunas compras anticipadas de manera virtual, reservándose el efectivo para los libros infantiles y juveniles. “Mejor ver la mercadería”, dijo una bibliotecaria cordobesa. Varias comunidades aportaron fondos extra para la gran compra anual en La Rural.

El bibliotecario Raúl Escandar defendió la continuidad de la Conabip Alejandro Dujovne

El actual presidente de la institución creada por Sarmiento en el siglo XIX, el bibliotecario Raúl Escandar, saludó a la concurrencia en el acto inaugural. “Por Dios, ¡qué maravilla!, muchas gracias por venir desde tantos lugares -dijo a los asistentes-. Algunas bibliotecas quedaron afuera, lamentablemente, pero tienen que estar con el registro al día”. Pidió un aplauso para el equipo de la Conabip, “que tiene la camiseta puesta”, dijo. A finales de marzo, a ocho trabajadores del organismo no se les renovó el contrato; actualmente trabajan 56 personas.

Escandar afirmó que, en su gestión, todos los programas de la Conabip continuarían. “La palabra indicada es continuidad -afirmó-. He visto que, cuando llega una nueva gestión, tacha todo lo anterior y así no se puede crecer. Las bibliotecas de nuestro país necesitan continuidad y las cosas que están bien hechas no deben ser anuladas; al contrario, hay que proyectarse, quizás algún ajuste tengamos que hacer y también vamos a poner una impronta propia”.

Bibliotecas compran libros en la Feria del Libro. La Rural, Ciudad de Buenos Aires. Pilar Camacho

Solicitó a los bibliotecarios que rescataran el patrimonio de sus comunidades. “Ahora en el mundo está de moda lo local -dijo-. El patrimonio de cada pueblo, cada ciudad tiene que ser valorizado, darle lugar desde las bibliotecas, sacar los archivos, las cartas, las fotos viejas, pedir donaciones a la gente del pueblo, del barrio, la ciudad”.

Participan de esta edición del programa bibliotecas populares de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego, que agrupan a más de ocho millones de usuarios en todo el país. Muchos bibliotecarios llegaron a La Rural con una “lista de compras” armada por los propios socios a través de redes sociales.

Muchos bibliotecarios llegaron a La Rural con una “lista de compras” armada por los propios socios a través de redes sociales Pilar Camacho

El presentador televisivo Iván de Pineda fue distinguido como “amigo de las bibliotecas populares”. “Me honran demasiado -dijo el conductor de Pasapalabra-. La lectura siempre fue extremadamente importante en mi vida; siempre digo que empecé a viajar desde muy pequeño gracias a los libros. Para mí, leer es un refugio, donde siempre me siento cómodo y seguro”. La Conabip le obsequió una caja con libros. “Ahora en vez de irme a grabar el programa me voy a leer”, bromeó Pineda.

Fueron reconocidas bibliotecas del país que tienen entre cien y ciento cincuenta años de vida, como la Biblioteca Argentina para Ciegos, de la ciudad de Buenos Aires; la Domingo Faustino Sarmiento, de Villaguay; la Manuel Belgrano, de Berazategui, y la Bartolomé Mitre, de Colonia Belgrano, en Santa Fe.

Al final del acto, los bibliotecarios y las autoridades de Conabip corearon las canciones de Charly García interpretadas por el Coro Nacional de Música Argentina, dirigido por el maestro Guillermo Tesone.