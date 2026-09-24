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7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 24 al 30 de septiembre en Buenos Aires
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LA NACION
- Abre La Boca. El sábado, de 12 a 18, este circuito gratuito reunirá a 16 espacios culturales del sur de la ciudad que ofrecen exposiciones, proyectos y actividades especialmente pensadas para acercar al público. Para facilitar el traslado habrá combis gratuitas que conectarán los distintos puntos durante toda la jornada. Los visitantes podrán subir y bajar libremente, armar su propio recorrido y elegir qué espacios visitar. Entre las instituciones y proyectos participantes se cuentan las fundaciones Santander, Proa, Andreani y Larivière, las galerías Ungallery, Constitución y Barro, los museos Marco e Histórico La Boca, y el Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino (CIFA). Más información en proa.org.
- Visita guiada. En Fundación Larivière (Caboto 564), el sábado a las 15, Pablo López Luz dará una visita guiada por la exhibición Cal. Será la única visita guiada que dará el fotógrafo mexicano durante su estadía en Buenos Aires, una oportunidad para recorrer la exposición junto a uno de sus protagonistas y conocer el proceso detrás de sus fotos. Actividad incluida con el bono contribución, sin inscripción previa.
- Primavera en el Museo Saavedra. El museo histórico (Crisólogo Larralde 6309) celebrará la llegada de la primavera con “Atardecer en el Museo Saavedra”, una jornada que incluirá una visita participativa por los jardines, postas gráficas, un taller de bordado colectivo, un taller de rap y un DJ set de Villa Diamante con la participación de CH Respira. Será el sábado 26 de septiembre, de 16 a 19, con entrada libre.
- Cine en Arthaus. El domingo a las 19.30 se presenta en Bartolomé Mitre 434 la última función de El espejo sobre la Luna, película de Leandro Katz inspirada en “El Aleph” de Jorge Luis Borges. Repite el 27 a las 19.30. Entrada: $8000 en alternativateatral.com.
- Geografías del gesto. Así se titula la muestra presentada por la Embajada de Chile hasta el 24 de octubre en el Centro Cultural MATTA (Tagle esquina Av. del Libertador, ingreso por Plaza República de Chile. Con curaduría de Christine Clément, reúne obras de cuatro artistas exploran el cuerpo, la memoria y el territorio: Luciano Garbati, Nieves Legaspi, Solange Heilenkotter y Carlos Fernández. De martes a sábados, de 12 a 19, con entrada libre y gratuita.
- Presentación. El libro Lo sagrado, la magia, la poesía. Textos inéditos y recobrados de Olga Orozco, con investigación y prólogo de Marisa Negri (publicado por la editorial La Ballesta Magnífica), se presenta hoy a las 18.30 en el Auditorio David Viñas del Museo del libro y de la lengua (Av. Las Heras 2555), con entrada gratuita. Participan Negri, Julieta Fradkin, Jorge Monteleone, Alberto Muñoz y Daniela Rodi.
- Festival Filba. El miércoles 30, a las 19, en el auditorio del Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) empieza el Filba Internacional con una lectura coral de todos los invitados a la edición 2026 del festival literario. Con dirección de Eugenia Pérez Tomas, el tema común será “Acción para construir una imagen colectiva”.
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