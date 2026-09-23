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LA NACION

Niebla

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Mariano Holot
LA NACIONMariano Holot
13 de septiembre de 2026, Baden-Wurtemberg, Riedlingen: Un tren regional exprés circula entre la niebla esta mañana. Foto: Thomas Warnack/dpa
13 de septiembre de 2026, Baden-Wurtemberg, Riedlingen: Un tren regional exprés circula entre la niebla esta mañana. Foto: Thomas Warnack/dpaThomas Warnack - DPA

Riedlingen, Alemania.- La escena admite la evocación de algunos versos del poema de Hermann Hesse “En la niebla”: “No ve el árbol los otros árboles, cada uno está solo… vida y soledad se confunden”. El escritor alemán reflexionaba sobre la soledad a partir de un fenómeno cotidiano que bloquea la visión del observador y de algún modo lo aísla. En tiempos recientes, la niebla también ha devenido un término para describir la falta de memoria, la confusión, la lentitud para pensar, uso que, aunque es previo a la irrupción de la inteligencia artificial, bien podría aplicarse al efecto negativo que algunos especialistas señalan que tendrá sobre la memoria y el pensamiento. Retomando las ideas metafóricas, el tren de la imagen, aun aislado en un paisaje neblinoso, llegará invariablemente a su destino gracias a la vía que lo conduce. El desafío de la memoria será ahora encontrar ese equivalente que la ayude a atravesar la niebla.

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