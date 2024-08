A los 57 años, murió el sociólogo y politólogo Marcelo Leiras

Escuchar

Esta madrugada, a los 57 años, falleció en la ciudad de Buenos Aires el sociólogo, politólogo e investigador Marcelo Leiras. Tenía cáncer. Había nacido en Buenos Aires el 5 de junio de 1967. Era padre de dos hijos: Albertina y Manuel. Se licenció en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame. Fue investigador independiente del Conicet y asesor del exministro del Interior Eduardo de Pedro durante el gobierno del Frente de Todos.

Se desempeñaba como profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales y director de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (Udesa). Especialista en política comparada, estudió la organización interna de los partidos políticos, los efectos de la organización federal, la influencia de las organizaciones de la sociedad civil sobre las políticas públicas, la relación entre la competencia política y la estabilidad de las Cortes Supremas y el impacto del desempeño económico sobre la estabilidad de los gobiernos. En los últimos años, investigaba las fuentes de la polarización social (la “grieta”) y su influencia sobre la estabilidad de los gobiernos democráticos.

Hoy es un dia difícil, se nos fue un compañero y un amigo. Conocí a Marcelo Leiras por la Maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés.



Tiempo después, nos encontramos en la campaña del 2019 y desde ese día forjamos un vínculo personal y… pic.twitter.com/ujLvkywDjg — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 9, 2024

Entre 2014 y 2020 dirigió el Departamento de Ciencias Sociales de la Udesa. Fue investigador posdoctoral en Yale University y profesor visitante en Brown University. Asesoró a organismos nacionales e internacionales como el Ministerio del Interior, CIPPEC, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Unicef, la Organización Internacional del Trabajo, la Fundación Ford y la embajada Británica en Buenos Aires. Entre 2012 y 2018, publicó columnas de opinión en LA NACION.

Me duele mucho la partida de Marcelo Leiras. Nos cruzamos en los pasillos de Sociales de la UBA cuando el siglo y las palabras eran otras. Un abrazo a sus seres queridos, sus muchos amigos, colegas y alumnos de tantos años. Se va un tipo valioso en el disenso y el acuerdo. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) August 9, 2024

“[Mauricio] Macri es una persona muy diestra políticamente, no se llega a presidente sin serlo, y parte de esa destreza es construir alrededor de su figura un espacio con dirigentes con vocación para trabajar juntos, gente joven con aspiraciones que se ha mantenido dentro de la organización -había dicho en 2018, en diálogo con LA NACION-. Contener es una virtud política, también. Es una construcción valiosa; admirable podría decir”.

Marcelo Leiras siempre pensaba categorías nuevas, heurísticas y gancheras que servían para la coyuntura y la historia. Se la re jugó por lo que pensaba, aún cuando no era lo que más le convenía. Encima fue un tipo súper generoso, también lo fue conmigo. Se lo va a extrañar mucho. — Sol Prieto (@holasolprieto) August 9, 2024

Sobre el actual presidente, Javier Milei, no tenía una buena opinión. “Por primera vez estamos enfrentando en la Argentina a una candidatura presidencial que se presenta, explícitamente y sin ninguna vergüenza, como continuidad de la experiencia dictatorial”, dijo en octubre de 2023 sobre los candidatos de La Libertad Avanza. A finales de julio, en diálogo con Revista Acción, analizó el debate legislativo sobre la ley Bases y admitió que Milei tenía una virtud política: “Marca un rumbo claro; no sé si es consistente o factible, pero sí es nítido y reconocible […]. Los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández no hablaron como si hiciera falta un cambio de rumbo. El apoyo a Milei puede sobrevivir a malos resultados económicos, como los que tiene hasta ahora”. Le preocupaba que los argentinos tuvieran la memoria “muy corta” y el estancamiento económico del país. Detectaba una “provincialización” de las estrategias de los partidos políticos y una ausencia de organizaciones que calibraran los problemas nacionales (el fiscal, entre ellos).

“Hace poco Marcelo dijo que el mejor docente era el menos inhibitorio y el más inspirador, y él era así -dice la profesora e investigadora Eugenia Mitchelstein a LA NACION-. Marcelo era agudo y generoso: era un placer disentir con él. Trabajé con él durante doce años, y no puedo creer que no vamos a seguir charlando sobre ideas, libros, política y cine en los almuerzos de la universidad”.

Murió Marcelo Leiras. Profesor súper querido, dio espacio y oportunidades a cantidad de alumnos y colegas. Amigo del debate de ideas y hombre intensamente vital. Tristeza infinita. — BORO (@borovinsky) August 9, 2024

Como autor y compilador de libros y publicaciones académicas, se destacan Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina (1955-203) y Reflections on uneven democracies: the legacy of Guillermo O’Donnell (al cuidado de Leiras, Daniel Brinks y Scott Mainwaring).

Intelectuales, colegas, políticos y estudiantes despidieron a Leiras en redes sociales.

Hoy, de 18 a 24, y mañana de 8 a 10, se realizará el funeral en Álvarez Thomas 2671. A las 10.30 se hará un responso en la capilla del Cementerio de la Chacarita.