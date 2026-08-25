A los 61 años, murió el escritor Pablo Martínez Burkett el mismo día que nació Borges

Ayer, a los 61 años, murió en Pilar el escritor Pablo Martínez Burkett, informó su familia en redes sociales. “Cerró los ojos un 24 de agosto, el mismo día en que Borges abrió los suyos al mundo. Como buen amante de la literatura fantástica, supo que esa fecha no era azar, sino un guion perfecto”, expresa el comunicado. Había nacido el 14 de abril de 1965 en Santa Fe y era padre de una hija. Tenía cáncer.

Publicó los libros de cuentos fantásticos, de terror y de “ciencia ficción oscura” Forjador de penumbras, Los ojos de la divinidad, Mondo cane, El banquete de Tántalo, Luz azul y Mariposas y difuntos, y la novela corta La ciudad que no duerme, su tesis del máster de Escritura Creativa de la Universidad de Salamanca. “Imaginate cuando les dije que iba a escribir terror, weird gaucho sobre la invasión de Jiang-Shi, los vampiros chinos saltarines, en un pueblito del interior profundo de la Argentina”, dijo a este diario, en 2024.

“Pablo Martínez Burkett amaba la literatura y escribía sin atenerse a las modas –dice el escritor José María Marcos, editor del sello Muerde Muertos, en cuyo catálogo se hallan títulos de Martínez Burkett–. Lector fervoroso, devoto admirador de Borges y Lovecraft, tenía la vocación de crear cuentos de terror que se alimentaran de la resonancia, de lo sedimentado y de aquello que reposa en lo más profundo. Con enorme talento, cultivaba una prosa en la que convivían arcaísmos con neologismos de su Santa Fe natal y giros novedosos, logrando un estilo muy singular y cautivante. Participamos con él en infinidad de proyectos, charlas, presentaciones. Era un gran estudioso, excelente orador, generoso maestro, un gran amigo con quien compartíamos la pasión literaria y un sentimiento de familia”.

Pablo Martínez Burkett

Fue miembro pleno de la Horror Writers Association por América Latina. De 2020 a 2022, coordinó en la Legislatura porteña el ciclo de narraciones 4 Lecturas de Terror, en el que participaron escritores argentinos y latinoamericanos.

Postuló que varios cuentos de Borges podían ser leídos como piezas del género de terror. “El terror es uno de los pocos géneros que se define por la emoción que causa: el miedo –dijo–. Y con el solapamiento de realidades y aun, un claudicante solipsismo, Borges se vale de la fantasía para provocar ese extrañamiento de lo cotidiano que celebraba Freud. Y cuando lo familiar deja de serlo, ese vértigo se transforma en la emoción más antigua: el miedo a lo desconocido del que hablaba Lovecraft. La tabulación de Borges como autor de terror podría sonar a herejía. Sin embargo, los interrogantes que plantean sus textos provocan un terror metafísico y epistemológico”.

En redes sociales, escritores como Horacio Convertini, Silvia Arazi, Loyds, Mercedes Giuffré, Mauricio Koch, Juan Carrá, Natalia Zito, Gustavo Nielsen y Gilda Manso, entre otros, expresaron su pesar por la noticia su muerte.

La ceremonia de despedida se hará hoy, a las 15.15, en el Memorial Pilar (Panamericana km 48).