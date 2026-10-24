A los 74 años, murió el escritor y director de cine Ryu Murakami

El escritor japonés Ryu Murakami murió el pasado 17 a los 74 años, informó este viernes su casa editorial, Gentosha. El novelista fue autor de títulos como Azul casi transparente, Audición, Sopa de miso y Los chicos de las taquillas (la oscura historia de dos bebés abandonados, uno de los cuales planea una especie de matricidio masivo), entre otras sorprendentes obras policiales, de terror y de ciencia ficción. También se destacó como músico, productor, guionista y director de cine. Había nacido el 19 de febrero de 1952, en Sasebo, prefectura de Nagasaki.

村上龍氏 ご逝去のお知らせ



作家の村上龍氏が2026年10月17日に 自宅で逝去されました 享年74歳

ここに謹んで哀悼の意を表し ご報告申し上げます

葬儀におきましては 家族葬として執り行われました



『限りなく透明に近いブルー』に始まり… pic.twitter.com/fInLzZmYEK — 幻冬舎BOOKS (@BOOKS_GENTOSHA) October 23, 2026

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes”, lo despidió en un comunicado difundido en redes sociales la editorial. La noticia provocó confusiones entre algunos usuarios que pensaron que se trataba de Haruki Murakami. No hay parentesco entre ambos narradores (ni entre sus literaturas).

Haruki Murakami publicó libros de cuentos y novelas archivo

En su obra, “el otro Murakami” exploró la violencia, el sadomasoquismo, la prostitución, el maltrato infantil, la marginación juvenil, la alienación urbana y los aspectos más sóridos de la sociedad japonesa de posguerra volcada al consumismo y el afán de lucro. Con su primera novela, Azul casi transparente, de 1976, ganó el premio Akutagawa, uno de los galardones literarios más importantes de Japón, que distingue especialmente a escritores emergentes. Murakami la escribió cuando tenía los veinticuatro años. Él mismo la adaptó al cine en 1979.

Llevó a la pantalla algunos cuentos de Decadencia de Tokio que cuenta con una elogiada banda sonora compuesta por Ryuichi Sakamoto. En 2001, Murakami se involucró con la organización de su amigo Sakamoto, NML No More Landmines (No más minas terrestres), que se propone eliminar las minas de antiguos campos de batalla en todo el mundo. También dirigió las películas basadas en su obra literaria Todo correcto, amigo mío y Raffles Hotel, y escribió el guion de Audition, de Takashi Miike.

Los libros de Murakami, traducidos a decenas de idiomas (en muchos casos a partir de traducciones inglesas), lo convirtieron en un escritor de culto dentro y fuera de Japón.

La escritora Mariana Enriquez, fan de Murakami (su primera novela, Bajar es lo peor, guarda relación con el universo del autor japonés), lo despidió en su cuenta de Instagram. “Se murió Ryu Murakami, autor de muchos de mis libros favoritos, un DEMENTE. Este de acá arriba [en referencia a Azul casi transparente, publicado por Anagrama] fue muy básico para mí, novela insana con jóvenes adictos, sexo violento, una base militar y música. Es de 1976. Sopa de miso es otra locura y Piercing uf madre santa”, posteó la autora argentina.

El vocero del gobierno japonés, Minoru Kihara, remarcó la capacidad del escritor para retratar “las luces y sombras de la sociedad, así como las esperanzas y ansiedades de la gente”, y sostuvo que su obra deja una huella significativa en la literatura de su país. “Fue un escritor que no dejó de plantear interrogantes. Creo que sus palabras seguirán siendo leídas por muchos lectores y perdurarán en el corazón de la gente”, añadió el portavoz del Gobierno durante una rueda de prensa.

En los últimos años, el creciente interés internacional por la literatura japonesa hizo que varias editoriales españolas publicaran su obra.