A los 75 años, murió el escritor Daniel Sorín

A los 75 años, este martes murió el escritor Daniel Sorín, informó su familia. Tenía cáncer. Estaba casado con la artista Andrea Martinetti y era padre de tres hijas. Había nacido el 7 de agosto de 1951 en la ciudad de Buenos Aires. Era hermano del cineasta Carlos Sorín. Trabajó dieciocho años en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, hasta su jubilación. En mayo, había presentado en la BNMM su última novela, el thriller El muro.

La obra de Sorín -que publicó novelas policiales y de ciencia ficción, biografías y ensayos- está emparentada con episodios históricos y políticos de la Argentina. Con su primera novela (suerte de reinterpretación en clave de ciencia ficción de la dictadura militar iniciada en 1976), Error de cálculo, ganó el Premio Emecé en 1998; en El dandy argentino, recreó la historia y la época de Lucio V. Mansilla, y en Palabras escandalosas, fábula de un profeta apocalíptico ambientada en la primera década del siglo XX. También publicó Palacios. Un caballero socialista, sobre Alfredo Palacios, y Velas para Gilda, secuela de Error de cálculo. En Plan Patagonia, imaginó una distopía signada por acontecimientos políticos en América Latina. Dos de sus libros, una ficción y un ensayo, tienen como protagonista al abogado y político peronista John William Cooke: La última carta y John William Cooke. La mano izquierda de Perón.

Novelas de Daniel Sorín

“Lamento enormemente la partida de Daniel Sorín, un escritor inquieto y agudo, a quien conocí hace ya muchos años, porque presentó una novela al concurso Emecé, del que me tocó ser jurado, y ganó el premio -dice la escritora y académica María Rosa Lojo a La NACION-. Hablo de Error de cálculo, una obra muy original, sátira política en formato de ciencia ficción. También teníamos en común un tema que nos apasionaba y sobre el que ambos escribimos libros: Lucio Victorio Mansilla. Daniel publicó El dandy argentino, una biografía novelesca, en la editorial Norma, en 2000; ya había aparecido para entonces mi novela La pasión de los nómades. Seguimos en cordial contacto las décadas siguientes, incluso colaboré con un cuento en la antología solidaria Palabras para La Poderosa, que él impulsó junto a su hija Valeria en la editorial Al Fondo a la Derecha, y que apareció durante la pandemia. Extrañaremos su entusiasmo y su compromiso con todas las formas de la literatura, nos queda su obra, extensa y multifacética”.

“Daniel murió el día de mi cumpleaños -dice el escritor y psiquitra Gustavo Abrevaya, amigo de Sorín-. Uno se levanta dispuesto a celebrar, recibe los primeros saludos y se prepara para pasar un buen día. Pero, al rato, llega la noticia menos deseada. Mientras siga en pie, voy a recordarlo una vez al año. Y está bien: cuando alguien muere, siempre quedan asuntos pendientes, y es mejor no dejarlos caer en el olvido. Es extraño pensar en un amigo muerto. Es extraño saber que ya no está en ninguna parte; que él, bostero de alma como yo, no pudo ver a nuestro Boquita ganar un partido memorable. También es extraño saber que ya no va a sacarme aquella foto que les tomó a los amigos escritores. Vi algunas: oscuras, bellas, íntimas. Era un intelectual riguroso y preciso. Cuando hablaba en público, aclaraba que no era peronista, tal vez porque sabía mucho de peronismo”.

“De Sorín puedo decir que era un buen escritor y un tipo íntegro, solidario, discutidor, que no es poco -concluye el escritor Guillermo Orsi-. No lo olvidaremos con la facilidad con la que especula la muerte cuando nos quita lo que atesoramos”.

En redes sociales, la Unión de Escritoras y Escritores, así como también amigos y colegas de Sorín como José María Gatti, Oscar Tabernise e Ingrid Pelicori, despidieron con emoción al escritor.