Ariana Harwicz aseguró que fue cancelada del festival literario en España “por ser judía”

Tras ser cancelada de un festival literario en España por oponerse a un “boicot cultural” a Israel, la escritora argentina Ariana Harwicz denunció haber sido excluida a ultimo momento “por ser judía”.

“Estuve estos días sin dormir. Trabajé tanto para este festival. El festival me expulsó por pensar distinto”, afirmó este martes en declaraciones a LN+, luego de quedar fuera de la programación de CULTUR-ALH, un encuentro de Arte, Literatura y Humanidades que reúne a figuras destacadas de las letras internacionales.

Ariana Harwicz

Y definió lo sucedido como una experiencia “macabra y dolorosa”. “(Las autoridades del festival) juegan a esto de: te programan, te adulan, firmás el contrato y después llega el mail bomba en el que te desprograman. Y nunca hay una explicación de por qué”, afirmó.

Y agregó: “A mí me dijeron que no era porque era judía. Cuando dicen eso es porque sos judía. Pasa que no lo pueden decir”, sostuvo.

La polémica se originó después de que distintos grupos activistas en favor de Palestina reclamaran a los organizadores del evento que retiraran la participación de la autora de Matate, amor. Según explicó la propia Harwicz, las objeciones estuvieron relacionadas con artículos y opiniones en los que manifestó su rechazo a cualquier forma de boicot cultural contra Israel.

“Esto lo aprendí después de varios festivales, Cuanto más ponen la palabra diálogo, tolerancia, cultura, menos integración hay. Supuestamente era un festival de tres religiones y quedaron dos. Fueron escritoras latinoamericanos las que me expulsaron. Lo peor es que una universidad pública de Granada que se declara democrática acepte la presión de una red de activistas, militantes palestinas para que me echaran”, manifestó.

El posteo de la escritora en el que denuncia la cancelación cultural

Harwicz cuestionó además los argumentos utilizados para justificar su exclusión y sostuvo que existe una forma de censura que evita explicitar sus motivos. “Siempre encuentran estrategias discursivas para no decir lo que se dice. En eso consiste el terror: disfrazar las palabras”, afirmó.

La escritora señaló que ningún otro participante del festival fue sometido a cuestionamientos similares sobre temas geopolíticos. “A ningún otro integrante de la lista se le hizo un interrogatorio sobre lo que piensa de China, Nepal, Ucrania o Israel. Todo el mundo tenía espacio para hablar de literatura, salvo yo, que tenía que pasar por una especie de escáner”, sostuvo

Según recordó, la propuesta original del encuentro estaba centrada en cuestiones literarias. “Íbamos a hablar de literatura. ‘Enfrentarse al mundo’ era la consigna. Íbamos a hablar de personajes”, remarcó.

Asimismo, criticó los intentos de excluir voces disidentes de los espacios culturales. “La censura es idiota y contraproducente. Siempre se empeña en sacar a la disidencia, cuando justamente lo interesante es discutir”, dijo.

La escritora Ariana Harwicz presentó este año "Dementia", su primer texto para una ópera, en el Teatro Colón Soledad Aznarez

En esa línea, aseguró que los cuestionamientos también alcanzan a quienes se pronuncian contra este tipo de medidas. “La cancelación se extiende incluso a quienes firman peticiones contra la cancelación de judíos. Eso le pasó a Ed Sheeran, que no es judío”, afirmó.

Harwicz también apuntó contra el documento impulsado por sectores que promovieron su exclusión del festival. “El panfleto antisemita que me denuncia y habilita mi desprogramación adjuntaba los enlaces a todos mis artículos”, sostuvo.

Y agregó: “En los últimos diez festivales en los que participé veía en los afiches una pretensión de diálogo universalista, de debates y de libertad total. Pero hay extorsión”.

El evento reunirá, del 21 al 27 de este mes, a más de sesenta escritores, artistas y pensadores locales e internacionales en treinta actos gratuitos distribuidos en trece sedes.

Por la Argentina, participan Gabriela Cabezón Cámara, Rita Segato, Andrés Neuman, Victoria Szpunberg, Nicolás Hochman, Magdalena Cámpora y Claribel Terré Morell. La comitiva argentina, que homenajeará a Jorge Luis Borges, arribará a Granada con el lema “La vanguardia que fue, la vanguardia que será”. La presencia de Harwicz estaba prevista para el 26, a las 19.30, en la Plaza de las Pasiegas.