Por primera vez, un astrofotógrafo argentino capturó la Vía Láctea desde el interior de un volcán en Mendoza

Por primera vez, el astrofotógrafo argentino Lucas Dortone (Mar del Plata, 1987) logró imágenes de la Vía Láctea desde dentro de las cárcavas del volcán Malacara, único en su tipo en América del Sur. Las fotos fueron tomadas en agosto, por la noche, en el volcán situado dentro de un campo privado. Meses atrás, la NASA había compartido astrofotos de Dortone en su cuenta de Instagram.

El Malacara, ubicado en Malargüe, en la provincia de Mendoza, es un volcán hidromagmático. “La erupción de un volcán hidromagmático se produce por el contacto explosivo entre el magma ascendente y agua acumulada, subterránea o superficial, en vez de solo gas magmático saliendo a la superficie –explica Dortone–. Ese contacto genera vapor de forma casi instantánea, lo que provoca erupciones mucho más violentas y explosivas que las de un volcán ‘normal’. En el caso del Malacara, esa violencia es justamente lo que generó los pasadizos, chimeneas y cárcavas por las que hoy se puede caminar: el agua fragmentó y expulsó el material de forma tan brusca que dejó esas cavidades, en vez de acumular lava en capas como un volcán efusivo típico”.

El volcán Malacara, en Malargüe; la marca en la imagen muestra el lugar desde donde se hicieron las tomas nocturnas Gentileza

Dortone hizo las fotos a mediados de agosto. “La mayoría fue tomada desde adentro de las cárcavas del Malacara, en un recorrido de madrugada con hielo en el piso que hicimos con mucho cuidado –cuenta–. Las cárcavas son los grandes canales y grietas que la erosión fue formando sobre el material volcánico. No existen astrofotografías anteriores hechas desde adentro del volcán”.

“Al salir de la cárcava hice el timelapse desde un punto llamado la Y, donde están las entradas a las dos cárcavas –indica–. Antes, al llegar, también saqué algunas fotos desde un río seco, en la zona de entrada al recorrido, el tramo por el que se accede a la Y y luego a las cárcavas”.

El volcán está ubicado dentro de un campo de propiedad privada; por sugerencia de una geóloga, los dueños permiten recorridos públicos Lucas D’Ortone

El volcán Malacara está dentro de una propiedad de la familia Quezada. “Los dueños se enteraron de que tenían un volcán recién después de comprarlo, gracias a una geóloga que estudiaba la zona y les sugirió abrirlo al público por tratarse de un volcán hidromagmático único en Sudamérica y uno de los pocos del mundo que se pueden recorrer por dentro. Pedí permiso especial para entrar de noche, y fui con una guía y alumnos de mi taller de astrofotografía”, dice Dortone.

Las fotos del Malacara forman parte de un proyecto en el que Dortone trabaja hace años. “Busco composiciones terrestres icónicas que no hayan sido retratadas así antes –sintetiza–. El Malacara es parte de La Payunia, donde el año pasado ya había hecho fotos con permisos especiales en áreas protegidas. Cuando lo visité en persona, noté que su orientación era hacia el oeste, y ahí empecé a planificar la fecha exacta para tener la Vía Láctea a la altura justa y encuadrarla desde adentro de la cárcava: la vista típica que ven los turistas de día, pero hecha de noche, en un horario al que no se puede acceder sin permiso”.

Lucas Dortone asistió como invitado al programa televisivo de Mario Pergolini

Dortone usó una cámara Nikon Z6 II + Viltrox 16mm f/1.8 LAB, para las tomas simples sin apilado. El timelapse son 300 fotos de 15 segundos cada una, que muestra la Vía Láctea cayendo hacia el oeste hasta esconderse detrás del volcán, con la entrada a una de las cárcavas en primer plano.