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Arte, arquitectura y street art: sábado de Gallery en Palermo y Villa Crespo

Catorce espacios participarán este fin de semana del recorrido gratuito organizado por Arte al Día, Pinta y Pinta Art Foundation; incluirá actividades especiales, visitas guiadas y música en vivo

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Uno de los murales que se podrán ver en el recorrido de Street Art
Uno de los murales que se podrán ver en el recorrido de Street ArtGentileza Pinta

Actividades especiales y visitas guiadas vinculadas con el arte contemporáneo, el street art y la arquitectura: todo eso incluirá este sábado una nueva edición de Gallery en Palermo y Villa Crespo: de 15 a 19, catorce espacios participarán del recorrido gratuito organizado por Arte al Día, Pinta y Pinta Art Foundation.

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Las visitas guiadas tienen una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos y están pensados para realizarse a pie y en camioneta, en algunos trayectos puntuales. En cada punto de encuentro se ofrecerán actividades especiales para los visitantes, como charlas y música en vivo.

Instalación de Camilo Guinot en Quimera
Instalación de Camilo Guinot en QuimeraGentileza Pinta

Con inscripción previa en pintagallery.art, comenzarán a las 15.30 en Eseade (Uriarte 2472) y a las 16 en Gascón (Gascón 648), Sasha D (Ecuador 481) y Hache (Loyola 32). También es posible armar un recorrido propio, en base a mapas que estarán disponibles en el mismo sitio web.

"Buscando paz" (2002), obra de Santiago García Sáenz que integra la muestra actual en la galería Hache
"Buscando paz" (2002), obra de Santiago García Sáenz que integra la muestra actual en la galería HacheGentileza Hache Galería

Desde la plazoleta de Gorriti y Gascón partirá a las 15 un grupo de sesenta personas guiado por Evelyn Sol Marquez para conocer el arte urbano de Palermo, en rincones como el Pasaje Russel y el Pasaje Santa Rosa. Y a las 16, desde Quimera (Güemes 4474), otro liderado por Adriana Bianchedi, enfocado en la arquitectura de ambos barrios.

"Ritmo cinético", obra de Roger Mac Entyre en Eseade
"Ritmo cinético", obra de Roger Mac Entyre en EseadeGentileza Pinta

Entre las muestras destacadas se cuentan las que aloja el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555): Atmosferismo, de Alejandra Seeber, y La estilización del esfuerzo, una retrospectiva de Agustín Riganelli (1890–1949), que reúne cerca de doscientas esculturas, dibujos y grabados provenientes del acervo institucional.

Fotos de estudio (1996/1997/1998) de Karina Peisajovich en Fundación Cazadores
Fotos de estudio (1996/1997/1998) de Karina Peisajovich en Fundación CazadoresGentileza Pinta

A partir de las 19 habrá un After Gallery con música del DJ Tadeo Eppinger en ZonderFlag (Nicaragua 4880), donde Florencia Qualina y Mirta Kupferminc conversarán a las 16 sobre la muestra actual de esta última.

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