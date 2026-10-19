Básquet y calabazas

Nueva Jersey.- Originada en una antigua celebración celta, el Samhain, que ocurría en el otoño del Hemisferio Norte, hoy la fiesta de Halloween, es una de las tradiciones más arraigadas en la cultura estadounidense, que la industria del entretenimiento volvió cada vez más popular alrededor del mundo. Durante octubre, calabazas naranjas, gatos negros, brujas, huesos y telarañas suelen ser elementos infaltables en las casas y los comercios alrededor del país. Este otoño, una familia en New Jersey eligió la fecha para celebrar el título de los New York Knicks, que en junio se coronaron campeones de la NBA para cortar una sequía de 53 años sin títulos: con motivo de Halloween, recrearon al detalle la escena del épico doble convertido por OG Anunoby cuando faltaban 1,2 segundos para que terminara el juego 4 de las finales de la liga, ante San Antonio Spurs, en el aro de básquet del patio de su casa. La fecha también acompaña: mañana la NBA empieza otra temporada.