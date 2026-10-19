El “Last Dance” de LeBron James, una marca histórica para el arranque de la temporada 81 de la NBA y la 24 de The King

No será, de ninguna manera, una temporada más de la NBA, que comenzará este martes. La edición 81 de la competencia más poderosa del mundo del básquetbol quedará marcada por tratarse de un nuevo “Last Dance”. No se trata de Michael Jordan, pero sí de uno de los cinco jugadores más emblemáticos de la historia: LeBron James. Es que The King eligió, para su último capítulo, el 24 de su carrera, ofrecer una última función, a los 42 años, con la camiseta de Philadelphia 76ers. Su único objetivo, el que tiene grabado en su mente, es conseguir el quinto anillo de campeón.

Será una temporada de grandes cambios, pero ninguno impactó tanto como el de LeBron, ni el de Giannis Antetokounmpo a Miami Heat, el de LaMelo Ball a Minnesota Timberwolves, el de Anthony Davis a Washington Wizards, el de Ja Morant a Portland Trail Blazers, como tampoco el de Jaylen Brown a Philadelphia 76ers. Ni siquiera el retorno de Kawhi Leonard a Toronto Raptors, al igual que el de Walker Kessler a Los Angeles Lakers. Todos se reduce a él, a The King y la confirmación del Big Three con Joel Embiid y Jaylen Brown.

THREE DAYS AWAY FROM THE 2026-27 NBA SEASON!



🍿 Jayson Tatum, Paul George and the new-look Celtics visit Cade Cunningham, Jalen Duren and last year's top-seeded Pistons



🍿 LeBron James and Jaylen Brown make Sixers debuts vs. Jalen Brunson and the defending champion Knicks at… pic.twitter.com/JqfmhI4V2P — NBA (@NBA) October 17, 2026

La novela de la salida de LeBron de los Lakers acaparó la atención de todos los espectadores, porque se evaluaron los regresos a Cleveland Cavaliers y a Miami Heat, pero The King priorizó el lugar que le ofrecía las mayores posibilidades de alcanzar un quinto anillo, su máxima obsesión. Tanto que hasta aceptó un rol menos protagónico en un equipo como los Sixers, que vuelve a ser candidato tras 43 años de sequía.

La determinación de LeBron para desembarcar en Philadelphia estuvo sujeta a la contratación de Jaylen Brown, una de las figuras durante una década de Boston Celtics y considerado MVP de las Finales de la NBA de 2024. Y en esa evaluación también lo sedujo saber que la armada de los Sixers tiene también a otros dos jugadores que la temporada pasada superaron los 25 puntos de promedio por partido: Embiid y Tyrese Maxey.

No es la primera vez que LeBron James es parte de una franquicia que se configura como una colección de All Stars. Por lo tanto, este tipo de proyecto también implica un enorme desafío para que todos acepten un rol determinado para alcanzar un objetivo: “Estoy en contra del concepto de sacrificarse. No creo que nadie tenga que quedar en segundo plano. Será cuestión de hacer aquello en lo que cada uno es bueno y el resto va a apoyar al compañero”, afirmó Embiid.

Tan claro resultó el deseo de LeBron por ser parte de este proyecto para alcanzar un nuevo título, que el hombre récord de la NBA y máximo anotador histórico de la competencia (43,440 puntos solo en la etapa regular) también aceptó una reducción drástica de su salario para encajar en el equipo más convocante de esta temporada: de 52 millones de dólares que recibió en su octava y última temporada con los Lakers a firmar un contrato de cuatro millones por dos campañas con los Sixers.

“Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia. Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar”, dijo LeBron James en su presentación oficial en los Sixers.

Para dimensionar lo que representa para los Sixers, a pesar de sus 42 años, no sólo sus números impactan con 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias de promedio, sino que algunas comparaciones lo elevan, porque mientras Brown, Embiid y Maxey suman 14 elecciones para el Juego de las Estrellas, The King colecciona 22.

Y hasta la NBA entendió que LeBron James en Philadelphia es un menú perfecto para la apertura de la temporada, tanto que en la jornada inaugural de este martes los Sixers visitarán a New York Knicks, el último campeón y el equipo que también estuvo en el radar del legendario jugador. “Tenía la ilusión de jugar y terminar mi carrera en el (Madison Square) Garden. Creo que es el estadio número uno del mundo, al menos para un jugador de básquet. Pero después de que vencieron a San Antonio (Spurs) no pude hacerlo”, contó LeBron, que decidió residir parte de su tiempo en Nueva York desde su incorporación a los Sixers, empleando un helicóptero para recorrer los 130 kilómetros que separan ambas ciudades.

Si bien esta determinación de LeBron de vivir en New York y viajar a Philadephia desató una infinidad de controversias, él eligió fortalecer su discurso sobre estar enfocado en la misión de conquistar el anillo con un cuarto equipo distinto, lo que sería otra de sus hazañas nunca vistas antes en la NBA: “No dejé a mi familia para perder en segunda ronda, de eso estoy seguro. Hay trabajo que hacer y estoy listo para hacerlo”.

Y sin duda que está listo para dar otro gran paso LeBron James, porque su figura eclipsa a cualquier otra figura y ni Nikola Jokic, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Jalen Brunson o Shai Gilgeous-Alexander, le robarán a The King la corona y mucho menos en su último baile en la NBA.