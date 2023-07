Caminar por las veredas: fotografías que cuentan la historia de los 40 años de democracia argentina

escuchar

Si las fotografías hacen consciente el acto de mirar, como creía John Berger, las imágenes del fotoperiodismo son imprescindibles para apreciar los cuarenta años ininterrumpidos de democracia en la Argentina. En la muestra inaugurada en El Obrador Centro Creativo (Bartolomé Mitre 1670), Caminar por las veredas. 40 años de democracia y fotoperiodismo, al cuidado de la historiadora del arte y periodista Laura Casanovas, el recorrido iniciado en 1983 se refleja en cincuenta trabajos de nueve destacados reporteros: Rodrigo Abd, Rafael Calviño, Silvana Colombo, Dante Cosenza, Daniel García, Eduardo Longoni, Daniel Merle, Mariana Nedelcu y Natacha Pisarenko -la mayoría de ellos, como la curadora, exintegrantes de la redacción de LA NACION-. “Enmarcadas” en la celebración del 40° aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín en las urnas, que puso fin a la última dictadura militar, las fotos tomadas en las calles hacen historia.

Adiós a Raúl Alfonsín en las calles porteñas, otoño de 2009, por Natacha Pisarenko Natacha Pisarenko - Prensa Obrador Centro Creativo

La muestra surge de la intersección entre el periodismo y las artes visuales. “Soy periodista e historiadora del arte, y en ese punto me situé -revela la curadora-. Las imágenes se agrupan siguiendo cierta lógica de la memoria que nunca es total y que se asocia también con saltos temporales. Tampoco la historia lo abarca todo, siempre se investiga desde una perspectiva que supone un recorte. Además, conviven imágenes de diferentes tamaños, y en blanco y negro y en color. Cuando recordamos, ¿lo hacemos en color o en blanco y negro?”.

Imágenes de distintos formatos conviven en "Caminar por las veredas", en El Obrador Centro Creativo El Obrador Centro Creativo

El diseño expositivo, con núcleos temáticos y formales, genera ritmos y contrapuntos visuales. “Los derechos humanos, la cultura, los derechos adquiridos en democracia como el matrimonio igualitario, la ‘marea verde’ del feminismo, situaciones de violencia y tragedia, la pobreza, el fútbol, entre otras. También se puede ingresar a las imágenes a través de aspectos estéticos, ya que cada fotoperiodista tiene una mirada singular que permite advertir una poética. Hay imágenes de la vida cotidiana; les pedí a los fotógrafos que bucearan en sus archivos y aparecieron algunas fotos que nunca fueron publicadas; estas conviven con otras icónicas, que el público ya conoce”.

Díptico de la serie "Desaparecidos", de Silvana Colombo, con imágenes del Parque de la Memoria Silvana Colombo - Prensa Obrador Centro Creativo

Se incluye un video que proyecta un conjunto de fotografías en gran tamaño, ordenadas en forma cronológica. “La muestra busca invitar a todas las generaciones a aportar su propia memoria, historia y mirada como protagonistas cotidianos de esta democracia que todos transitamos al caminar por las veredas”, dice Casanovas, cuyo objetivo fue plantear una muestra abierta, “sin un relato que dijera al espectador cómo tiene que pensar la democracia”. Las imágenes convocan al recuerdo, el diálogo crítico y la inclusión.

Una madre de Plaza de Mayo recibe el impacto de una granada de gas lacrimógeno el 20 de diciembre de 2001; foto de Eduardo Longoni Eduardo Longoni - El Obrador Centro Creativo

Eduardo Longoni participa de Caminar por las veredas con siete fotos. “Esta es una de las muestras colectivas más potentes de las que he participado”, asegura.

Un prócer de la libertad y la belleza: Luis Alberto Spinetta, antes de un concierto en las Barrancas de Belgrano, en diciembre de 1985; foto de Dante Cosenza Dante Cosenza - Prensa Obrador Centro Creativo

Longoni pone en perspectiva su trabajo como fotorreportero. “Cuando llegó la democracia, yo venía de alguna manera formateado para fotografiar la violencia de la época de la dictadura. Y seguí muchos años fotografiando ese remanente de violencia que quedó en nuestra sociedad, como en los alzamientos carapintadas, los episodios de La Tabalada, los saqueos. Y después de trabajar todo el día muchas noches me iba al bar La Paz, de Corrientes y Montevideo. Aquello era un hervidero de libertad política, discusiones, de festejos. Se respiraba la primavera democrática. La gente caminaba despreocupada y abrazada por Corrientes. Ahora era el miedo el que había desaparecido. Y todo eso que yo viví no lo fotografié. Me costó mucho como fotoperiodista darme cuenta de que el pulso de aquel tiempo ya no pasaba solamente por los grandes acontecimientos, sino por la calle misma”.

Una foto al paso de Rafael Calviño, en Costanera Norte, en 2003, que funciona como símbolo Rafael Calviño - Prensa Obrador Centro Creativo

Para Rafael Calviño, de quien se exhiben seis fotos que representan dos partes de su vida fotográfica, la muestra remarca el valor que tiene la fotografía en la memoria histórica.

Una postal sentimental en el microcentro porteño, en 2006, por Daniel Merle Daniel Merle - El Obrador Centro Creativo

“Y la importancia de mantener un registro de lo que los fotógrafos han hecho a lo largo de los años -dice Calviño-. Estoy contento de mi paso por el fotoperiodismo. La fotografía sigue cumpliendo un valor aun en esta época compleja, en que la gente ya no ve más las fotos impresas o las ve poco y en que disminuyó la cantidad de reporteros gráficos, además de todas las cosas que tiene que ver con la inteligencia artificial que van a poner en un brete lo verosímil. Con más razón, es importante dar la batalla por mantener nuestra profesión, que sea creíble y sostenga una ética de trabajo”.

Integrantes del ballet del Teatro Colón cantan el Himno Nacional el 11 de diciembre de 2001, en protesta por los despidos en la segunda semana del plan económico implementado por el gobierno de Fernando de la Rúa; foto de Daniel García Daniel GARCIA - El Obrador Centro Creativo

Silvana Colombo expone dos dípticos vinculados con la vida social y personal. “Arranqué haciendo fotos un día de elecciones, salí con mi cámara e hice fotos en una escuela -dice Colombo a LA NACION-. Creo que inconscientemente necesitaba dejar documentada la historia política y social del país. Es lo que más me moviliza, mucho más que el hecho estético o artístico que puede se interpretar en una foto. Mi mayor móvil es estar en los lugares y hechos donde pasan cosas, manifestaciones sociales, asunciones presidenciales, protestas; en definitiva, los lugares y hechos por donde pasa la historia”.

Las imágenes son el resultado de coberturas para medios nacionales e internacionales de los nueve fotoperiodistas; otras surgen de ensayos fotográficos. En conjunto, los acontemientos históricos conviven con situaciones cotidianas, triviales solo en apariencia. Excepto un volante con el rostro de Alfonsín, no hay retratos de políticos, aunque sí de figuras populares como Mercedes Sosa, Diego Maradona, Charly García y Luis Alberto Spinetta. “A las calles que no podíamos caminar, la democracia le puso veredas -concluye Federico Recagno, director general de El Obrador Creativo, que abrió sus puertas en marzo de 2019-. Ahí están nuestros, los de la historia, los del presente”.

Vista de sala de "Caminar por las veredas", en el El Obrador Centro Creativo El Obrador Centro Creativo

Como parte de la propuesta, se llevarán a cabo dos mesas de debate durante agosto y septiembre con participación de fotoperiodistas, investigadores e historiadores, entre los que se destacan Cora Gamarnik, Natalia Fortuny, Daniel García, Longoni, Colombo y Casanovas. La agenda completa y los detalles se pueden consultar en este enlace. También se publicará un catálogo digital.

Organizaciones sociales se manifiestan en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en noviembre de 2022; foto de Mariana Nedelcu MARIANA NEDELCU - El Obrador Centro Creativo

Para agendar

Caminar por las veredas. 40 años de democracia y fotoperiodismo se puede visitar hasta el 26 de octubre en El Obrador Centro Creativo (Bartolomé Mitre 1670), de lunes a viernes de 11 a 19.