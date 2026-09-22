Catalejo: nueva vajilla vieja

Cuidar el medio ambiente no solo es evitar adquirir plásticos y elementos contaminantes, sino darles una nueva oportunidad a los objetos pasados de moda. No hace falta hablar de la cantidad de ferias y locales de indumentaria de la “economía circular” que hay por todos lados y que nacieron entre los problemas para comprar ropa nueva, porque es cara, y las necesidad de vestir variado a precios módicos. En los últimos años esos negocios han proliferado, se promocionan por las redes sociales, lo que les da un toque romántico, y de paso nos quitaron el estigma a quienes solíamos usar, ya desde la infancia, la ropa de nuestros hermanos o primos mayores. Levante la mano el que de chico no heredó una campera que tuvo que usar aunque no tuviera ganas; encima eran indestructibles. Afortunadamente la ecología vino a iluminar otros elementos que quedaban olvidados en alguna baulera a la espera que pasara un comprador de cosas usadas, a bordo de su camioneta con megáfono incluido. Ahora, no solo no se tira nada, sino que se sale en la búsqueda de objetos en desuso. La vajilla de diseños coloridos, que se regalaban para casamientos y se usaban en ocasiones especiales, protagonizan la mesa cotidiana.