Ediciones de la Flor se despide con una oferta de libros descatalogados a $5000, $10.000 y $15.000

Con una liquidación total de libros descatalogados y en oferta, Ediciones de la Flor se despide de los lectores que acompañaron el original sello creado en 1966 por Daniel Divinsky y Kuki Miller. Los libros están agrupados por precios, de los $5000 (un 60% de los títulos) a los $15.000.

La exhibición y venta, que comenzó este lunes, tiene lugar lunes, miércoles y viernes de 10 a 17 en el depósito, previa reserva de turno al teléfono fijo 4304-5529 o por mail a cobranzas@edicionesdelaflor.com.ar. En la Feria del Libro, este año De la Flor empezó a decir adiós con libros a precios muy accesibles: se vendieron 5000 ejemplares y se agotaron cuarenta títulos.

Comenzó la oferta final de ejemplares de Ediciones de la Flor Gentileza

En total, se liquidan unos trescientos ejemplares de distintos géneros de autores como Luce Irigaray, Horacio Salas, Ricardo Talesnik, Viuti (Teodoro y Cía.), Nik, Meiji, César Bruto, Alicia Steimberg, Cristina Siscar, Daniel Samoilovich (el poemario La ansiedad perfecta), Ana Becciú, Pablo Sirvén, Rodolfo Braceli, Juan Carlos Paz, Martha Berlin, Roberto Benigni (La risa es bella), Elie Wiesel (una colección de cuentos jasídicos), Miguel Ángel Estrella y César Fernández Moreno. Hay ediciones ilustradas para chicos y grandes de Los viajes de Gulliver y el Quijote.

Hay libros de todos los géneros y para todas las edades a partir de $ 5000 Gentileza

“Muchos de los libros más antiguos hace largo tiempo que no figuraban en el inventario, pero están porque jamás descartamos ni destruimos un libro -dice Miller a este diario-. Pero también se van a vender libros del catálogo. Ya hay pocos en librerías porque hemos pedido devolución de los consignados. No vamos a vender libros de Quino, no porque no quede stock, básicamente de los de humor, de Mafalda casi nada, sino porque lo tenemos prohibido”. En 2025, los herederos de Quino retiraron los derechos de la obra del genial historietista de Ediciones de la Flor y los vendieron al grupo Penguin Random House.