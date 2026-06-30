Catalejo: vaticinios equivocados

“No prometas lo que no vas a cumplir”. La frase escuchada hasta el cansancio en la niñez dejó una marca indeleble en esta cronista. Y en estos días, resonó como eco lejano de las predicciones fútiles de un ataque extraterrestre en pleno Mundial. La vidente brasileña Vó Bahiana había revelado un sueño vívido que sucedería en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, cuando el seleccionado de su país se enfrentara a Escocia. Sí fue una pesadilla para Escocia: perdió por tres goles. En cambio, quedaron intactos Neymar y Vinícius Jr, que corrían el riesgo de ser “abducidos” por uno de los ovnis que iban a posarse sobre el estadio para llevárselos junto con cientos de espectadores. Salvo el papelón que derivó en millones de memes, los extraterrestres no respetaron el vaticinio. ¡Qué indiferentes a la astrología! No se puede jugar así con la inocencia de los terrícolas. Pero tampoco es para hacer tanta bulla ni sentirse defraudada por Vó Bahiana. A fin de 2019, su colega Jimena La Torre había pronosticado que 2020 iba a ser “un año de alcanzar muchas metas”. Ese vaticinio se impuso como pesadilla con aquel mantra de “quedate en casa” y un aislamiento que duró meses por la pandemia de Covid.