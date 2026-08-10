Un retrato de San Martín, un general “olvidado” y Buenos Aires dos siglos atrás entre otras obras históricas donadas al Jockey Club

Un retrato de San Martín realizado en Londres a partir de una pintura para la que posó el Libertador; una imagen de Estanislao López en uno de los escasos testimonios que existen de su fisonomía; y una invitación litografiada para el funeral de Encarnación Ezcurra forman parte de un conjunto de obras incorporadas al patrimonio histórico del Jockey Club.

A modo de donación, el doctor Luis C. Montenegro, socio vitalicio de la entidad, entregó las piezas a la institución tras conservarlas durante 60 años. El actual donante las recibió entonces como obsequio de parte de los hermanos Enrique Carlos y Carlos Augusto Piccardo Peña, miembros de la familia Peña, vinculada a una de las colecciones documentales más importantes del país. “He conservado hasta la fecha con gratitud y respeto estos seis grabados de indudable valor histórico que pertenecieran a la renombrada Colección Peña y deseo que hoy de alguna manera vuelvan a su origen en nuestro Jockey Club”, apuntó Montenegro al formalizar la entrega y recordar que el club fue un espacio frecuentado por integrantes de la familia.

Los Peña, señala, reunieron a lo largo de generaciones muebles, libros, documentos, medallas, monedas, piezas de cerámica precolombina y platería, además de obras vinculadas a la historia nacional. Enrique Peña y Castro Ramos Mejía, nacido en 1848 y pariente cercano del historiador Enrique Udaondo, fue iniciador de esta tarea y se sumó al proyecto de crear en Luján el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, donde se encuentra la Sala Peña, destinada a preservar el acervo bibliográfico de la familia y el conjunto de sus donaciones. María Elisa Peña y Monasterio continuó con la tarea familiar y apoyo al museo, y, tras su muerte, sus herederos Enrique Carlos y Carlos Augusto Piccardo Peña fueron responsables del patrimonio reunido. Buena parte de ese acervo se incorporó al museo, aunque las seis piezas que ahora llegan al Jockey Club quedaron fuera de aquel destino.

Litografía de Richard Cooper (1821-1823), realizada a partir de un óleo de José Gil de Castro pintado en Chile Gentileza Colección Peña

El retrato de San Martín que nació de una pintura

Ante la cercanía del 17 de agosto, fecha de conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, destaca un retrato del prócer vinculado a la imagen que acompañó al Libertador durante sus años en Europa. Se trata de una litografía realizada en Londres entre 1821 y 1823 por Richard Cooper a pedido del coronel Antonio Álvarez Condarco, quien fuera secretario privado del prócer. Para realizarla, se tomó como modelo un óleo del artista peruano José Gil de Castro, pintado en Chile, para el que había posado San Martín y considerado uno de los testimonios más valiosos para conocer los rasgos del Padre de la Patria. En la obra, San Martín aparece con el uniforme del Regimiento de Granaderos a Caballo, la banda de general y condecoraciones en la solapa izquierda, con su mano derecha dentro de la guerrera y sosteniendo el sable corvo sobre el brazo izquierdo. Debajo de su figura se lee “Don José de San Martín” y la inscripción que lo identifica como “Vencedor de San Lorenzo Chacabuco y Maipo” y “Libertador de Chile y del Perú”. Según el donante, solo se conserva otra copia de la obra en el Archivo Histórico Nacional.

Una de las escasas representaciones iconográficas del caudillo santafesino Estanislao López Gentileza Colección Peña

Estanislao López, por César Hipólito Bacle

Entre las piezas también figura un retrato del brigadier general Estanislao López que cobra particular importancia por las escasas representaciones iconográficas conocidas del caudillo santafesino. La litografía fue realizada en 1832 por César Hipólito Bacle a partir de una pintura de Carlos Enrique Pellegrini (padre de Carlos Pellegrini, presidente de la Argentina y uno de los fundadores del Jockey Club), realizada en Santa Fe. La imagen muestra al general en su madurez, con una cicatriz sobre su ceja derecha, y casaca. Una copia de la obra se encuentra en restauración en el Museo Histórico Provincial de Rosario Doctor Julio Marc.

La esposa de Juan Manuel de Rosas falleció en 1838, a los 43 años Gentileza Colección Peña

La invitación al funeral de Encarnación Ezcurra

La donación incluye una pieza particular: una invitación litografiada para el funeral de Encarnación Ezcurra, esposa de Juan Manuel de Rosas, fallecida en 1838 a los 43 años y figura central de la vida política de la época. Es una obra anónima, cargada de alegorías y elementos ornamentales, en cuya parte superior aparece una imagen de la retratada dentro de un marco con motivos vegetales y las iniciales “E E R”. El documento conserva el texto de la convocatoria dirigida por Rosas y familiares para acompañar los funerales en la iglesia de San Francisco. En la parte inferior, aparece una estrella federal de cinco puntas. Es un documento que permite observar las formas sociales, religiosas y protocolares propias de los funerales de figuras políticas de primer orden en la Buenos Aires del siglo XIX.

Una especie de inventario visual de la ciudad y la actividad portuaria, fechada en 1823 Gentileza Colección Peña

Una mirada de Buenos Aires desde el puerto en 1823

La litografía Ville et Rade de Buenos Ayres ofrece una mirada panorámica de la ciudad y su puerto en los primeros años de la Argentina independiente. Realizada por Godofredo Engelmann, litografista francogermano, la obra incluye en la parte inferior una guía que permite identificar mediante números los principales edificios de Buenos Aires representados en la escena, así como las embarcaciones que aparecen ancladas en la costa. La imagen, fechada en 1823, funciona como una especie de inventario visual de la ciudad y la actividad portuaria. Según la información proporcionada por el donante, el genealogista Félix Martín y Herrera señaló algunos errores cometidos por Engelmann, entre ellos la representación de escudos heráldicos imaginarios y una interpretación equivocada de los colores de la bandera argentina, que aparece como blanca, azul y “marrón”, con un sol en el centro.

Colección Peña Gentileza Colección Peña

Antonio González Balcarce, militar que combatió junto a San Martín

Un quinto grabado está dedicado al general Antonio González Balcarce y es atribuido a Mariano Moreno, hijo del prócer y artista que también combatió en la batalla de Ituzaingó y quien durante el rosismo debió exiliarse en Santa Catarina, Brasil, donde fundó una escuela de dibujo. Moreno se casó con María Cruz Balcarce y Quesada, sobrina del propio retratado. La litografía, realizada por Deuville et Lavoissiere, muestra al general de semiperfil, con uniforme militar y condecoraciones sobre la solapa. Integrante de una familia de tradición castrense, González Balcarce combatió durante las Invasiones Inglesas bajo las órdenes de su padre, fue tomado prisionero y llevado a Londres, y después viajó a España, donde participó en la batalla de Bailén junto a José de San Martín contra las tropas napoleónicas.

Litografía de Manuel Corvalán atribuida al artista argentino Carlos Descalzo, maestro de Cándido López Gentileza Colección Peña

Manuel Corvalán, el “general olvidado”

El general Manuel de la Trinidad Corvalán ha sido un personaje de extensa trayectoria aunque alcanzó poca popularidad. Por esa razón cobra interés su retrato en una litografía anónima atribuida al artista argentino Carlos Descalzo, quien fue maestro de Cándido López. El retrato muestra a Corvalán de semiperfil, con uniforme militar y condecoraciones sobre la solapa izquierda. Entre otros acontecimientos, el general participó en las Invasiones Inglesas bajo las órdenes de Liniers y Saavedra, fue comandante del Fuerte San Rafael y tuvo un papel en la conformación del Regimiento de Granaderos a Caballo y en la logística del cruce de los Andes. Su vínculo con San Martín fue especialmente estrecho: cuando el Libertador partió hacia Chile, dejó a Corvalán a cargo de El Plumerillo.