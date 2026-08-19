LA NACION

Cielo de fuego

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Mariano Holot
LA NACIONMariano Holot
El Kremlin se recorta contra la puesta de sol en Moscú, el jueves 13 de agosto de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)
El Kremlin se recorta contra la puesta de sol en Moscú, el jueves 13 de agosto de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)Pavel Bednyakov - AP

Moscú, Rusia.- Dentro de la seguidilla de días grises en la que están inmersas varias regiones del país, se ha vuelto casi imposible imaginar un cielo diferente, como el que puede admirarse cuando el sol desciende sobre el horizonte. A esa hora, la luz solar atraviesa una porción mayor de la atmósfera: los tonos azules se dispersan y predominan los rojos, naranjas y amarillos. Las nubes reciben y reflejan esa luz rasante, intensificando el contraste entre el resplandor del horizonte y las zonas en sombra. El resultado son esos efímeros cielos que parecen incendiarse. El fenómeno puede contemplarse en ciudades, campos, montañas y desiertos, siempre que coincidan la hora y las condiciones atmosféricas. Pero nada en esos colores permite deducir un sitio específico. Aquí, las siluetas revelan que no estamos ante una ciudad moderna, sino ante un palacio de siglos de historia.

Por Mariano Holot
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. “El título, Puerto Stanley, es provocador y una crítica a la guerra que decidió Galtieri”
    1

    Nicolás Cassese: “El título, Puerto Stanley, es provocador y una crítica a la guerra que decidió Galtieri”

  2. Comienza el Festival de Poesía en el Centro
    2

    “Reunión de mundos”: comienza el Festival de Poesía en el Centro

  3. Nueve investigadores argentinos de arte latinoamericano fueron becados en Estados Unidos
    3

    Nueve investigadores argentinos de arte latinoamericano fueron becados en Estados Unidos

  4. Barack Obama lanza un podcast sobre los libros que moldearon su visión del mundo
    4

    Barack Obama lanza un podcast sobre seis libros que moldearon su visión del mundo