Cielo de fuego

Moscú, Rusia.- Dentro de la seguidilla de días grises en la que están inmersas varias regiones del país, se ha vuelto casi imposible imaginar un cielo diferente, como el que puede admirarse cuando el sol desciende sobre el horizonte. A esa hora, la luz solar atraviesa una porción mayor de la atmósfera: los tonos azules se dispersan y predominan los rojos, naranjas y amarillos. Las nubes reciben y reflejan esa luz rasante, intensificando el contraste entre el resplandor del horizonte y las zonas en sombra. El resultado son esos efímeros cielos que parecen incendiarse. El fenómeno puede contemplarse en ciudades, campos, montañas y desiertos, siempre que coincidan la hora y las condiciones atmosféricas. Pero nada en esos colores permite deducir un sitio específico. Aquí, las siluetas revelan que no estamos ante una ciudad moderna, sino ante un palacio de siglos de historia.