Cientos de artistas participarán en dos ferias de arte este fin de semana

Se acerca un fin de semana con cientos de artistas al alcance de la mano, ya que coinciden dos ferias de arte, BADA y Plateada. Con perfiles diferentes, coinciden en ofrecer la posibilidad de tomar contacto en una tarde con las últimas creadores contemporáneos, facilidades para comprar y paseos extendidos.

Plateada es la feria de arte de la ciudad de La Plata, y congrega a 39 galerías y editoriales seleccionadas de todo el país, con venta de obras, publicaciones artísticas, fanzines, libros de historia del arte y fotografía. Va por su cuarta edición y se puede visitar con entrada libre y gratuita de viernes a domingo, de 13 a 19, en el Hall y Plaza Seca del Teatro Argentino.

Este año incorporará una isla editorial de la que participarán once proyectos, en su mayoría bonaerenses. “El origen de la feria apunta sobre todo a la inclusión y formación de proyectos de la provincia de Buenos Aires, que muchas veces son lejanos a los centros de exhibición y al mercado”, dice Facundo Belén, curador del encuentro junto con Virginia Martín. Hay espacios de Necochea, San Nicolás, General Villegas, Martínez, Las Flores, Trenque Lauquen, Coronel Suárez, Mercedes, Bahía Blanca, Berisso y Mar del Plata.

En la feria Plateada hay arte contemporáneo de 39 espacios, en su mayoría bonaerenses Maria Paula Zacharías

Está organizada por el Instituto Cultural a través del Museo Pettoruti, en colaboración con diversas instituciones del arte, que componen un plan de todo el día: visitar la feria y recorrer alguno de los atractivos de la ciudad, como la Catedral (votada en un certamen en redes como la más linda del mundo), el Museo Provincial de Bellas Artes, el Pasaje Dardo Rocha, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA), el Centro de Arte de la UNLP y Espacio de Arte Fundación OSDE, entre otros. “La idea es que la visita a Plateada funcione también como puerta de entrada al circuito artístico de La Plata y a sus lugares emblemáticos”, sigue Martín.

Del artista la público, sin intermediarios

En la Rural, desde el jueves BADA reunirá a 300 artistas de diez países. “Hubo 5000 postulantes e hicimos una fuerte apuesta por los nuevos talentos”, cuenta Ana Spinetto, su directora. La particularidad de la feria, que va por su 14º edición, es que no hay galeristas, sino que son los propios artistas quienes atienden sus stands. Todos los artistas presentarán una selección de diez obras originales de pequeño formato a un valor que no supere los 100 dólares.

Milo Lockett, siempre presente en las 14 ediciones de BADA BADA

Los hay de distintas disciplinas, lenguajes y procedencias, y en todas las etapas de sus carreras. Entre los más populares expositores está Milo Lockett, siempre convocante. “Lo más valioso de esta feria es que invita a descubrir el universo de cada artista desde un lugar auténtico. Detrás de cada obra hay una historia, una búsqueda, horas de trabajo y una forma única de mirar el mundo”, dice el artista. También estará Bárbara Lanata, hija del recordado periodista, que presenta su obra como fotógrafa. Estará junto a su madre, la artista Sara Stewart Brown. Otras celebridades que dirán presente, la exmodelo Ginette Reynal y la periodista Micaela Mendelevich, exquisita acuarelista.

Ginette Reynal espera en BADA con su obra plástica Gentileza

Entre las novedades internacionales se destaca la participación de Oxana Lebedeva, artista de Rusia, quien trabaja principalmente con acuarela sobre papel de algodón. Hay también artistas de España, México, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay. En un espacio especial estarán los nueve artistas emergentes ganadores del concurso de Cultura de la Nación: Gerónimo Araquistain, Alejandra Etcheverry, Belén Majdalani, Samuel Paiva, Sol Frers, Stefanie Wolff, Labores del Monte, Stefania Cartasegna y Agustina Villalba Palomino. La cerámica también tiene su espacio, con los ganadores del concurso de DP COLORS. Los artistas seleccionados son Andrea Broggi, Pimienta Taller y Mona Suárez Lai.

Estarán veinte de los creadores participantes del Proyecto CALLE, una iniciativa social y fotográfica creada hace más de 20 años, que entrega cámaras descartables a personas en situación de vulnerabilidad para que registren su vida. Lleva repartidas más de 360 cámaras a unos 400 participantes. “Una feria que no solo reúne artistas de distintas partes del mundo, sino que también busca ser una plataforma para dar visibilidad a quienes están comenzando a construir las nuevas escenas del arte contemporáneo”, invita Spinetto.

Para agendar

Plateada, feria de arte contemporáneo. Del 28 al 30 de agosto, de 13 a 19, en el Hall y Plaza Seca del Teatro Argentino (Avenida 51 entre 9 y 10). Entrada gratuita.

BADA. Del 27 al 30 de agosto, de 14 a 21, en el Pabellón Verde de la Rural (Av. Sarmiento 2704). Entrada general, $20.000.