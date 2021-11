Clara Obligado: el estigma de sentirse extranjera, aquí y allá

A poco de iniciado el relato, la narradora da cuenta de que “una mañana entró Missis Tanasescu en nuestras vidas”. Era una nurse extranjera, de quien, unos párrafos más adelante, se dirá: “Sabía contar historias”. Lo cuenta Clara Obligado, la misma que años más tarde se alzaría con el Premio Femenino Lumen por su novela La hija de Marx y se erigiría en referente insoslayable de la literatura castellana. Hoy es maestra, precisamente, en el arte de “contar historias”. En pugna, eso sí, con la lengua: “Por entonces [en la infancia] el castellano era uno solo, manso y propio como un gato”. Después no: en 1976, ya radicada en España, advertiría que hay más de un castellano.

En clave autobiográfica, esos son algunos de los tópicos de Una casa lejos de casa (EME Editorial, La Plata), el libro que Clara Obligado (1950) presentó el último sábado en DAIN y cuyo diseño editorial luce con visos de franca vanguardia. La visita a Buenos Aires de la autora de La casa de agua, de tradición familiar literaria (Rafael, el poeta del Santos Vega, es un antepasado suyo), afincada desde hace 45 años en Madrid, presentará, también, una selección de cuentos, Construcción en abismo, que Eudeba lanzará esta tarde en su sede editorial.

“Cuando me fui [al exilio] en 1976 pensé, sí, que volvería –recapitula-, pero ‘volver’ no significa volver del todo: al regreso, ya sos una persona que cambió. Así, en el enunciado “una casa lejos de casa” el vocablo casa no significa las dos veces lo mismo”, insinúa. Y aclara: “Es que soy extranjera en los dos lugares, y eso determina que desde hace años venga reflexionando acerca de lo que significa ser extranjera”. Del libro (que en su “modo hispánico” dio a conocer la editorial valenciana Contrabando) se desprende que “escribir (narrar) es atenerse a una doble lógica: la de los recuerdos y la de la manipulación literaria”. Entre la primera parte (“La casa”) y la segunda (“Lejos de casa”) se interpone una cartulina negra que alude –”sin contarlo”, advierte Clara- a la sombría noche del Proceso.

El volumen Construcción en abismo que lanzará hoy Eudeba, por su parte, no conforma una antología convencional sino que aglutina una veta específica de la producción narrativa de Obligado: “Son más de diez relatos que versan sobre mi parte argentina, procedentes de varias colecciones anteriores” anticipa Clara, y propone un símil elocuente: “Es como un rompecabezas; mezclás las piezas y armás de nuevo, con lo cual el dibujo será distinto; en este caso, el resumen de mi experiencia como argentina”.

Para agendar

Presentación de Construcción en abismo (Eudeba), de Clara Obligado. En Rivadavia 1571, hoy a las 17.