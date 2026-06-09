A cien años de Don Segundo Sombra, la Academia Argentina de Letras rinde homenaje a Ricardo Güiraldes

La Academia Argentina de Letras rendirá homenaje este miércoles a Ricardo Güiraldes y a su Don Segundo Sombra, al cumplirse cien años de la publicación de la novela que ocupa un lugar central en la historia de la literatura argentina. El encuentro se realizará a las 18 en el Salón Leopoldo Lugones de la institución, en Sánchez de Bustamante 2663, y contará con la participación del presidente de la Academia, Rafael Felipe Oteriño, junto con los académicos Alicia María Zorrilla, Santiago Sylvester y Jorge Dubatti, y las escritoras Ivonne Bordelois y María Minellono. También se exhibirán primeras ediciones y páginas del escritor.

La actividad se suma a una serie de celebraciones que este año tienen como eje la figura de Güiraldes. En febrero, se cumplieron 140 años de su nacimiento y en mayo se celebró el centenario de Don Segundo Sombra, publicada por primera vez en 1926. Las conmemoraciones continuarán hasta octubre de 2027, cuando se recuerden cien años de la muerte del autor, ocurrida en París a los 41 años.

Un clásico de las letras argentinas: "Don Segundo Sombra", de Ricardo Güiraldes Archivo

Entre quienes participarán del homenaje estará la ensayista y lingüista Ivonne Bordelois, que dedicará su intervención a aspectos menos conocidos de la figura de Güiraldes. “Voy a hablar sobre lo menos conocido de Ricardo Güiraldes. Conocí a personas que lo conocieron y puedo dar una perspectiva quizá distinta”, dijo a LA NACION. Para Bordelois, además, Don Segundo Sombra conserva una notable vigencia, aunque considera que parte de la crítica no terminó de comprender plenamente algunos de sus sentidos. “No es un libro de nostalgia. Es un libro que habla sobre el estoicismo, la austeridad, la no violencia y la fusión creativa con la naturaleza. Creo que esos principios, que son los que verdaderamente emanan de la novela, no han sido bien leídos”, sostuvo.

Publicada cuando su autor tenía cuarenta años, Don Segundo Sombra narra la historia de Fabio Cáceres, un adolescente que abandona la vida del pueblo para iniciarse en los trabajos rurales bajo la guía de un gaucho experimentado que se convierte en su maestro. A lo largo de arreos, viajes y jornadas de trabajo en la llanura pampeana, el protagonista atraviesa un proceso de aprendizaje que lo conduce hacia la adultez.

La novela nació de la relación de Güiraldes con San Antonio de Areco, donde pasó largas temporadas de su infancia y juventud en la estancia familiar La Porteña. Allí conoció a Segundo Ramírez, un trabajador rural cuya figura inspiró parcialmente al personaje que da nombre al libro. Con el tiempo, aquel gaucho silencioso y austero se transformó en uno de los personajes más reconocibles de la literatura argentina.

A menudo asociada al universo de la literatura gauchesca, la obra también fue interpretada como una novela de formación y como una reflexión sobre la transmisión de valores, la relación con la naturaleza y la construcción de una identidad. Su incorporación a los programas escolares contribuyó a convertirla en un clásico, aunque distintas generaciones de críticos y escritores siguieron encontrando en ella nuevos sentidos.

La trayectoria de Güiraldes, sin embargo, excedió ampliamente el mundo rural con el que suele identificárselo. Nacido en Buenos Aires el 13 de febrero de 1886, integró una generación que participó activamente de la renovación literaria de los años veinte. Formó parte del grupo reunido alrededor de la revista Proa, compartió proyectos e intercambios con Jorge Luis Borges y otros escritores de vanguardia y desarrolló una obra que incluyó novelas, cuentos, poesía y ensayos.

Antes de alcanzar reconocimiento con Don Segundo Sombra, había publicado libros como El cencerro de cristal, Raucho y Xaimaca. Sin embargo, fue su última novela publicada en vida la que terminó consolidando su lugar en el canon literario argentino. A un siglo de aquella primera edición, el homenaje organizado por la Academia Argentina de Letras busca volver sobre una obra que continúa generando lecturas, debates y nuevas interpretaciones.