Cocodrilos y tortugas

Usar expresiones coloquiales o del lunfardo puede ser un intento de acercamiento al público local para un embajador extranjero. Hay varios ejemplos. La británica Kristy Hayes solía decir, ante una mala noticia, que era “un bajón”; Amador Sánchez Rico, de la Unión Europea, usaba expresiones como “ponerse la camiseta”, o hablaba de “laburo”, y el estadounidense Marc Stanley aparecía en sus redes tomando mate y proponiendo “tomar un cafecito“, entre otros giros.

Su sucesor, Peter Lamelas, actual embajador en Buenos Aires, participó ayer de un seminario sobre energía organizado por AmCham, la cámara de comercio bilateral. En la línea descarnada de su jefe, Donald Trump, fue explícito para justificar su lobby sobre la cooperativa patagónica CALF para que no contrate el servicio de Huawei. Según su visión, en el país de origen de esta empresa “todo está controlado por el Partido Comunista chino”. La distribuidora eléctrica quiere expandir sus centros de datos con Huawei en la zona de Vaca Muerta. Precisamente una de las principales áreas de interés de las empresas norteamericanas para invertir en el país. Lamelas les propuso hacerlo sin demoras: “No se duerman. Cocodrilo que se duerme es cartera”. Al menos hasta ahora, no se le “escapó la tortuga”, como a su excolega James Cheek.