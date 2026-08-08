Pequeños tesoros ilustrados: veinte libros imperdibles para descubrir en la FED

Como todos los años, los sellos independientes dedicados a la literatura infantil y los libros ilustrados presentan sus joyas y novedades en la Feria de Editores. Este fin de semana, de 14 a 21, en el Complejo C Art Media, ubicado a metros de la esquina de Corrientes y Dorrego, los visitantes curiosos pueden descubrir grandes libros para pequeños y medianos lectores. Aquí Va una selección de veinte títulos imperdibles, que sirve también de guía de regalos para el Día del Niño que se celebra el próximo domingo.

Metamorfosis, de Yael Frankel, novedad de Limonero

Metamorfosis, de Yael Frankel (Limonero; $26.000). La autora de los geniales El ascensor y Todo lo que pasó antes de que llegaras (también publicados por Limonero y ya recomendados en esta sección) estrena en la FED este interesantísimo álbum ilustrado dedicado a “todos los que cambian –de parecer, de peinado o de gusto- aunque cueste”. Es que la mujer protagonista, mientras nada en una pileta, se pregunta cómo puede ser que a la gente le gusten los libros con “historias inverosímiles y ridículas”. No lo entiende. Hasta que se topa con otra nadadora, una nena que no pudo dormir porque se entusiasmó con una historia inverosímil y ridícula. Con su trazo sensible y delicado, Frankel indaga en el misterioso poder de la lectura para modificar nuestra forma de mirar el mundo.

Los hongos saben. Un paseo por el fantástico reino Fungi, de Kallie George y Sara Gillingham (Siglo XXI; $22.900) Con el asesoramiento del micólogo Keith Seifert, este libro informativo propone un recorrido fascinante para descubrir cómo lo más pequeño de la naturaleza encierra una enorme fuerza. A través de ilustraciones claras y atractivas, los pequeños lectores aprenderán no solo sobre ciencia, sino también sobre la cooperación, el trabajo en red y la importancia del cuidado mutuo.

Uno sobre ciencia y dos cuentos ilustrados para los más chicos

Influencio versus Fomo. Mi primer celular, de Melina Knoll con ilustraciones de Mey (Pequeño Editor; $25.000). El primer título de la nueva colección Pequeño Editor Novela aborda un dilema híper actual a través de la vida de César, un chico a punto de cumplir diez años que anhela su primer teléfono. Claro, cuando el deseo se hace realidad, empiezan los problemas: notificaciones permanentes, desafíos virales. Y ahí es cuando Influencio (un educador digital) empieza la “lucha” contra Fomo (el miedo a perderse de algo). Una historia entretenida, con recursos de la historieta, que invita a reflexionar en familia sobre el impacto de la tecnología en la preadolescencia.

La princesa diferente, de Iara Larcos con ilustraciones de Sofía Fernández (unaLuna; $19.000) ¿Qué define realmente a una princesa? Gloria no encaja en los moldes tradicionales: prefiere comer bizcochos en la cama, usar pantalones gigantes y leerle poesía a su ardilla. Sin embargo, cuando el reino se ve amenazado por un gigante, será su propia forma de ser la que marque la diferencia. Un cuento tierno que celebra la libertad, la diversidad y el valor de romper con los estereotipos desde la infancia.

Cuatro opciones para pequeños lectores que se consiguen en la FED

Los obstáculos de Isolina, de Verónica Álvarez Rivera con ilustraciones de Caru Grossi (Riderchail; $16.000) Una propuesta pensada para los más chicos que sigue a Isolina, una hormiguita frágil pero tenaz, que debe hacer frente a una gran tormenta. Con un texto ágil e imágenes llenas de color, el cuento pone el foco en descubrir las propias fortalezas frente a las dificultades cotidianas.

El Principito, adaptación ilustrada por Pablo Bernasconi (Catapulta Junior; $28.900) Una relectura lúdica e interactiva del clásico de Antoine de Saint-Exupéry. Con el sello inconfundible de Bernasconi, esta edición propone a los lectores a intervenir la narración y reconfigurar las escenas mediante un juego de quince imanes y consignas creativas con el objetivo de que la experiencia de lectura se transforme en un tablero de posibilidades.

El stand de Pequeño Editor en la FED gentileza

La Bruja Lechuza, de Myriam Dahman y Nicolas Digard con ilustraciones de Júlia Sardà (Pípala; $33.500) Tercera entrega de la serie de cuentos de hadas que comenzó con El secreto del lobo y Leina y el Señor del Bosque. En este volumen, enriquecido por el deslumbrante arte de Sardà, una mujer solitaria que habita en lo alto de un acantilado debe desafiar al temido señor del mar para salvar a otra mujer. Un relato de marcada potencia poética que rescata valores como la empatía y la solidaridad.

Sereno, de Luciano Vecchio (Muchas Nueces; $27.000) Una novela gráfica que reimagina el universo de los superhéroes desde una perspectiva sensible y transformadora. Ambientada en una utopía futurista llamada Nueva Teia, la historia nos presenta a Sereno, el Paladín de la Luz, que se enfrenta a adversarios nacidos de las sombras y las pesadillas urbanas. Una obra original que nos lleva a explorar nuevos heroísmos.

Cuentos ilustrados para pequeños lectores

Golondrina de invierno, de Eleonora Garriga y Pablo Luebert (Lecturita; $28.000) Cansada de las interminables migraciones, una golondrina decide quedarse y experimentar el frío por primera vez. Con una buena dosis de humor y dinamismo gráfico, este álbum aborda la valentía ante los cambios y destaca la fuerza del trabajo colectivo para atravesar las etapas difíciles.

La hora de los pájaros, de Silvana Bonacci con ilustraciones de Andrea Angrisani (Nubífero; $35.000) Un álbum poético que abre una pregunta profunda sobre la empatía y los espacios que habitamos: ¿dónde descansan quienes no tienen hogar? El texto sutil de Bonacci dialoga con las delicadas ilustraciones de Angrisani -trabajadas en lápiz y técnicas mixtas- para abordar temas sociales complejos con enorme delicadeza y belleza visual.

El stand de Niño Editor en la FED

Donde viven las formas, de Angelina Montero (Periplo; $24.000) ¿Qué forma adopta un silencio o un recuerdo? Este libro propone una pausada exploración visual y poética de lo intangible. Alejado de los textos explicativos, busca despertar la curiosidad y la capacidad de asombro de los lectores de todas las edades a través de un ritmo sereno que invita a releer y conversar.

Dictador. ¿Cómo se vive en dictadura?, de Antonio Jorge Gonçalves (Iamiqué)

Dictador. ¿Cómo se vive en dictadura?, de Antonio Jorge Gonçalves (Iamiqué; $24.000) A partir de una experiencia personal, este libro ilustrado indaga en la construcción del poder autoritario durante la dictadura de Portugal a través de la mirada de un niño. El texto y las imágenes retratan la opresión y el miedo para celebrar el valor irremplazable de la libertad y la democracia.

Miss Cat 5. El caso del Viking King, de Jean-Luc Fromental, ilustrado por Joëlle Jolivet (Libros del Zorro Rojo; $25.900) La perspicaz detective felina regresa con una nueva intriga en formato de cómic. Tras la misteriosa desaparición de un heladero local, la investigación conduce a la protagonista hacia un museo vikingo lleno de enigmas. Un libro dinámico, ideal para primeros lectores de narrativa gráfica, con humor y una cuidada propuesta estética.

Panza llena, de Graciela Bialet (AZ; $25.000) Esta novela juvenil aborda la historia de Marianella, una adolescente de 15 años que enfrenta un embarazo no planeado. A través de la cocina, las redes sociales y la construcción de redes de contención inesperadas, la protagonista busca su propio camino. Una lectura valiente sobre la identidad, los afectos y la resiliencia.

Esta historia no es sobre un gatito, de Randall de Sève, con ilustraciones de Carson Ellis (Niño; $29.000) Aunque haya un pequeño felino de por medio, este álbum ilustrado centra su mirada en la comunidad y en cómo la empatía y la solidaridad pueden transformar a un grupo de personas cuando se unen por una causa común. Una propuesta entrañable acompañada por las magníficas ilustraciones de Carson Ellis.

El stand de Limonero en la FED

Corazón animal, de Gilda Manso (Cheuque; $22.000). Este volumen reúne 60 microrrelatos que exploran la estrecha frontera entre la naturaleza humana y la animal. A través del realismo mágico, la autora nos entrega pequeñas piezas poéticas que invitan a la contemplación y a una lectura atenta de lo cotidiano.

Romeo ayuda al cocinero, de Luciana Murzi, ilustrado por Melisa Fernández Nitsche (Abran Cancha; $19.000) Pensada para los lectores más pequeños, esta nueva aventura del ratoncito Romeo lo lleva a colaborar en el puesto de comida del señor José. Una historia sencilla y divertida que juega con las equivocaciones y las resoluciones de manera interactiva.

Una casa, de Cristina Macjus, con ilustraciones de Ana Inés Castelli (Calibroscopio; $26.000) Con un lenguaje poético y lleno de detalles para observar, este libro explora la vida secreta que habita en los rincones del hogar. Una delicada metáfora sobre los espacios que compartimos y la llegada de un nuevo integrante a la familia. Ideal para leer antes de dormir.

La plaza y los monstruos, de Mario Méndez e ilustraciones de RoMa (Gerbera; $16.500). Este potente libro álbum aborda con enorme sensibilidad uno de los episodios más oscuros de la historia argentina: el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955, a través de la mirada de un nene que no quiere ir a una excursión escolar. Las ilustraciones de RoMa complementan de forma magistral el texto de Méndez presentado en una edición que parece un cuaderno de la época e impreso con tipografía especialmente diseñada para lectores con dislexia.

La niña que no sabía dibujar, de Anne Goscinny, con ilustraciones de Emmanuel Guibert (Libros del Zorzal; $19.900). Una obra entrañable en formato de tapa dura que explora los mecanismos de la imaginación infantil frente a las demandas del mundo adulto. Cuando a la protagonista, los mayores le imponen la típica consigna de dibujar para procesar sus emociones -desde agradecer un regalo hasta transitar un duelo profundo- ella se topa con su propia frustración por no saber plasmarlo en papel. Un bellísimo manifiesto sobre las distintas y válidas formas de expresión que tienen las infancias más allá de las disciplinas tradicionales.