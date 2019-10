Leo Vaca: fotógrafo, florista y performer Crédito: Martin Bonetto

16 de octubre de 2019 • 10:10

"Empecé a comprar flores, hacer ramos, fotografiarlos y luego salir a venderlos. Cada visita al mercado en la mañana, y la salida por el parque en busca de brotes frescos, me mantiene conectado a ese espíritu hermoso de la naturaleza. Puedo conmoverme con la belleza de la brisa y sus fragancias. Me encanta ver las telarañas en los pastos altos mojados, las semillas esparcirse con el viento, escuchar las abejas, aves... cruzarme con las mariposas, un mono... Amanecer y nacimiento. Una plegaria. Mientras tanto se quema la selva, se talan los montes y contaminamos de mil maneras el planeta. Me hago preguntas y ruego por la salud de la Tierra. Ante el milagro. Con el ojo atento", dice el fotógrafo Leo Vaca, que este jueves inaugura la muestra "Vengan las flores" en la galería Fola (Godoy Cruz 2626).

El fotógrafo Leo Vaca retrata flores, hace instalaciones y vende los ramos con una performance callejera Crédito: Leo Vaca

Desde 2018, Vaca (que ganó en 2018 el primer premio en la categoría Imagen del premio Gabo de la Fundación para el Nuevo Periodismo, retrata flores, ramos e instalaciones con la naturaleza en primera plano. Luego, sale a vender las piezas como un performer callejero. Así nació "Vengan las flores", una exhibición de fotografías que se podrá visitar hasta el 20 de marzo de 2020. También, los sábados de noviembre, de 18 a 21, en el espacio de arte De Pura Madre (Diagonal 93 nro 176, City Bell).

Una de las fotografías de la muestra "Vengan las flores" Crédito: Leo Vaca

Para agendar

Galería Fola: Godoy Cruz 2626.

Lunes a domingos de 12 a 20 (miércoles cerrado).

Entrada general $ 100. Lunes: $ 50. Estudiantes y jubilados sin cargo ). Menores de 12 años: sin cargo acompañados de un mayor.