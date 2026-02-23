Las cenizas de Juan José Sebreli se esparcirán en Plaza Constitución el próximo viernes

Este viernes al mediodía, se esparcirán las cenizas del filósofo Juan José Sebreli (1930-2024) en su “tierra natal”, el barrio porteño de Constitución, según comunicó a LA NACION el albacea de su obra, heredero y amigo, el escritor y abogado Marcelo Gioffré. Entre 1930 y 1970, Sebreli vivió en tres domicilios sucesivos en ese barrio, en la calle Brasil, la avenida San Juan y la calle Constitución, antes de mudarse a Recoleta. Murió a los 93 años el 1° de noviembre de 2024.

Las cenizas serán esparcidas de acuerdo a las instrucciones escritas y verbales de Sebreli que no dejó su posteridad librada a la suerte. El gobierno porteño fue notificado del acto de despedida a uno de los intelectuales más importantes de la Argentina.

“Si surgen dificultades burocráticas para la utilización del cadáver o si quedan restos irrecuperables, estos serán cremados –escribió a máquina el autor de Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, en diciembre de 1982–. La destrucción del fuego es más digna que la descomposición y asimilación por organismos inferiores. También existe una tarjeta de autorización para la cremación, otorgada por la Dirección de Cementerios. No dejo de advertir el aspecto grotesco de estas reglamentaciones y planificaciones macabras, pero quienes me conocen saben que está en total acuerdo con mi vida, en la que he tratado siempre de planificar la contingencia, de organizar el azar, por lo que no debe asombrar que trate ahora de racionalizar en lo posible esta irracionalidad de la muerte. Debe evitarse el velorio y, si este es imprescindible, procurar que sea lo más funcional, evitando todo tipo de ritual o ceremonia, o solemnidad o protocolo o pompa a la que siempre he sido adverso. No debe permitirse la instalación de ningún crucifijo ni otros símbolos religiosos ni ninguna actitud sacramental ni oraciones que puedan tergiversar mi verdadera manera de pensar”.

Unidos por la memoria de Sebreli: Marcelo Gioffré, Hugo Beccacece, Patricia Bullrich, Josefina Delgado, Silvia Mercado y Daniel Sabsay Archivo

Y prosigue: “Mis cenizas no deben tampoco convertirse en nicho de cementerio; por razones estéticas, prefiero que sean arrojadas al viento en algún lugar apropiado o donde pueda resultar menos molesto a quienes deban ocuparse de tan engorrosa tarea. Mi deseo de no dejar vestigio de mi cuerpo no significa de ningún modo una actitud autonegativa; por el contrario, tengo la esperanza de no ser olvidado, de seguir viviendo en el recuerdo de quienes, de uno u otro modo, me han querido y, si fuera posible, trascender mi época, sobrevivir en la memoria de mis libros que es lo mejor que queda de mí mismo”.

La dispersión de las cenizas tendrá lugar en la Plaza Constitución, donde, indicó Gioffré, “hay un árbol muy grande y viejo, con mucha sombra”. En la Argentina no hay sanción por dispersar cenizas en lugares públicos, informó el letrado.

Confirmaron su presencia amigos, intelectuales y discípulos de Sebreli, entre otros, Horacio Tarcus, Liliana de Riz, Hugo Beccacece, Graciela Melgarejo, Patricia Bullrich (si es que se atrasa la sesión del Senado por la ley de reforma laboral), Facundo de Zuviría, Roberto Montes, Gloria Rodrigué, Daniel Sabsay, Susana Reinoso, Max Gregorio-Cernadas, Cecilia Scalisi, Roberto Azaretto, Silvia Mercado, Carolina Azzi, Emilio Perina, Pablo Racciopi, Álvaro Zicarelli, Josefina Delgado, Carlos Cámpora, Liliana Lorente y Carolina Carman.

El acto no se suspenderá por lluvia, aunque si la CGT lanza un nuevo paro nacional por el debate en la Cámara de Senadores por la ley de reforma laboral, se pasará a otro día.