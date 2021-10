Cómo sigue la historia de “Poco ortodoxa”: la autora que inspiró la famosa serie publica otro libro con nuevas revelaciones

La historia de la huida de la comunidad judía ortodoxa a la que pertenecía para reinventar su vida, primero en Nueva York y después en Berlín, concentra solo una parte del camino que tomó Deborah Feldman. Después de contar esos episodios en el libro Unorthodox. Mi verdadera historia, que inspiró la exitosa serie de Netflix, Poco ortodoxa, estrenada el año pasado, la autora se animó a revelar otros hechos de su biografía en Exodus, que acaba de publicar Lumen en español, todavía sin fecha de llegada a la Argentina.

En julio de 2020, cuando salió la edición en castellano de Unorthodox, Feldman contó en una entrevista por Zoom con medios hispanos que, debido a la gran repercusión que tuvo su autobiografía que termina con el inicio de su nueva vida fuera de la comunidad, había decidido escribir una continuación, Exodus. Allí cuenta el impacto que sufrió como habitante de Nueva York, como una exortodoxa fugada, divorciada y con un hijo. Feldman ya tiene un tercer libro, escrito en alemán que lleva como título la palabra Überbitten, que en yidis significa reconciliación pero que en español saldrá como Reconstrucción.

Exodus, la historia que continúa después de Poco ortodoxa

En Exodus. que tiene como subtítulo “Mi viaje poco ortodoxo a Berlín”, la protagonista ya es una divorciada de 35 años que debe aprender a subsistir como madre soltera y que mira la historia seis años después de su escape, percibiendo con más claridad la trayectoria que la llevó de renunciar a su residencia estadounidense para encontrar una identidad y un hogar en Europa. Su viaje, tanto físico como espiritual, está arraigado en su impulso de toda la vida por comprender el significado de su identidad judía.

“Nadie esperaba que las vivencias de una persona que abandona un enclave jasídico interesaran a muchos lectores, y yo menos que nadie. Las numerosas y corteses respuestas negativas que recibí a mi propuesta de libro allá por 2009 consideraban que la historia era demasiado local, estaba dirigida a un público muy restringido y resultaba más adecuada para un artículo de fondo en un periódico o una revista regionales. Algo después, cuando una editorial se arriesgó a publicarme, me advirtieron con mucho tacto que no me hiciera demasiadas ilusiones. Así que el éxito inmediato de Unorthodox. Mi verdadera historia nos pilló a todos absolutamente desprevenidos ”, cuenta en la nota de la autora.

En esta ocasión, Feldman incorpora un enfoque mucho más intelectual y filosófico para pensar en su vida, reflejado en una prosa diferente, en la que ahora formula su lucha en estos términos: “Había estado tan hambrienta de la forma de autonomía que me permitiera construir mi propia narrativa que me había catapultado más allá de cualquier marco que pudiera contener mi historia”.

El eje de la trama es su mudanza a Berlín en 2014, una ciudad de la que se enamoró perdidamente, el primer lugar que extrañó cuando lo dejó, el primer lugar en el que se sintió como en casa. En Berlín, encontró una nueva pareja, Jan, que también es madre. “Todo iba de maravilla -escribe- hasta el punto en que comencé a olvidarme de todos mis prejuicios y decepciones anteriores, y comencé a creer que a partir de ahora mi vida aquí siempre sería así de idílica”.

Esty (Shira Haas), la protagonista de la serie de Netflix, en una escena clave de la historia

Pero un sábado por la mañana visitaron un popular parque acuático al norte de la capital alemana, en Oranienburg. Allí, para su horror, vio a un hombre con un tatuaje de la puerta de entrada en Auschwitz, el campo de exterminio nazi en la Polonia ocupada. Aunque indignada, no habló. Sin embargo, alguien más lo hizo y el incidente se convirtió en una causa célebre internacional. Según la autora, esta experiencia “hizo añicos la ilusión en la que había comenzado a vivir, es decir, que Alemania era un país en el que la mayoría de la gente condena el extremismo de derecha y ha luchado con su pasado y aprendido de él”.

Lumen también publicará una nueva edición de Unorthodox, que incluirá fotografías y un nuevo epílogo de la autora, que escribió después de haber colaborado en la serie y de haberla visto.

En el posfacio de la primera edición en español, fechado en noviembre de 2019, la escritora habla sobre la serie basada en su vida, algo que jamás había imaginado que podía suceder. “Hace unas semanas, cuando pude ver todos los episodios tras la primera fase de montaje, por fin cobré conciencia de la magnitud de lo que habíamos creado juntos y comprendí que Unorthodox ya no era mío. Lo había liberado, y, al hacerlo, me había liberado a mí”.