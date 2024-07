“Historia de transformación”: furor por el libro de J. D. Vance, candidato a la vicepresidencia de Donald Trump

Escuchar

No hay política sin narrativa. Luego del anuncio de Donald Trump de que su compañero de fórmula presidencial para las próximas elecciones estadounidenses será el senador por el Partido Republicano, empresario y escritor James David Vance (J. D. Vance; Middltetown, 1984), se reavivó el interés por el libro autobiográfico de Vance publicado en 2016, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (que en español se titutló Hillbilly, una elegía rural: memorias de una familia y una cultura en crisis). Vance cuenta la “historia real” de su vida y su familia en la región de los Apalaches, en Ohio. Se publicó en 2017 en el sello español Deusto (donde Javier Milei lanzó su autobiográfico El camino del libertario), con traducción de Ramón González Férriz.

El libro del flamante candidato a vicepresidente fue llevado al cine por el director estadounidense Ron Howard, con Amy Adams como Beverly Vance, su madre con problemas de adicciones; Glenn Close como la áspera pero clarividente abuela materna y Gabriel Basso como Vance. Hillbilly, una elegía rural, estrenada en 2020, se puede ver en Netflix. “Es una historia de transformación y, aunque se centra en esa cultura, un grupo de personas con las que me identifico mucho debido a mi propia historia y mis antecedentes familiares, y también los de mi esposa, realmente trata sobre ser la mejor versión de uno mismo, encontrar fuerza en la propia herencia y las lecciones que uno aprende, pero también reconocer los obstáculos que algunos de ellos también pueden representar y aprender a superarlos. Es una historia de autorrealización. Es poderosa”, afirmó Howard. El guion fue escrito por Vanessa Taylor.

J. D. Vance, de niño pobre en Ohio a senador, escritor y candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos Julia Nikhinson - AP

El título del libro hace referencia a los “hillbillies”, término peyorativo con el que se designa a los habitantes blancos y pobres de la región de los Apalaches, que (según Vance) comparten una ideología pesimista sobre su futuro. La “elegía” de Vance estuvo en la lista de los libros más vendidos de The New York Times en 2016 y 2017; ese diario lo juzgó como “uno de los seis mejores libros para ayudar a entender la victoria de Trump” en noviembre de 2016 (algunos de los otros son White Trash, de Nancy Isenberg, y The Populist Explosion, de John B. Judis).

Kamala Harris doesn't just support open borders and amnesty, she wants to force American citizens to pay for free healthcare for illegals.



She is dangerously liberal. pic.twitter.com/q2SW3HNeli — JD Vance (@JDVance) July 25, 2024

No obstante, entre 2016 y 2021, en redes sociales y entrevistas Vance consideraba que Trump era el “Hitler de Estados Unidos”, “un idiota” y “un estúpido cínico”. En 2023, fue electo senador por Ohio, por el Partido Republicano. “Simplemente abrumado de gratitud. Qué honor ir junto con Donald J. Trump. Él ofreció paz y prosperidad una vez y con vuestra ayuda lo volverá a hacer. ¡Adelante hacia la victoria!”, escribió en X tras haber sido designado. También publica mensajes críticos sobre sus nuevos rivales: la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, y el presidente Joe Biden.

Vance creció en la región industrial de Middletown, en Ohio, y en la ciudad de Jackson, Kentucky. Tras terminar la escuela secundaria se alistó en el Cuerpo de Marines y estuvo en Irak como corresponsal de combate durante seis meses, en 2005. Se graduó en la Universidad Estatal de Ohio y por la Facultad de Derecho de Yale, y luego de mudarse a San Francisco, creó una empresa de capitales de riesgo en Silicon Valley. En Ohio, fundó la ONG Our Ohio Renewal que, a través de la promoción de la educación, trata de enfrentar las adicciones, la violencia y la pobreza.

“Me llamo JD Vance y creo que debería empezar con una confesión: la existencia de este libro que tienes en las manos me parece un tanto absurda -se lee en la introducción, imbuida de captatio benevolentiae o falsa modestia-. En la portada dice que son unas memorias, pero tengo treinta y un años y soy el primero en reconocer que en mi vida no he obtenido grandes logros; ninguno, sin duda, que justifique que un perfecto desconocido pague dinero para leer sobre ella. Lo más guay que he hecho, al menos teóricamente, es graduarme en Derecho en Yale, algo que al J. D. Vance de tres años le habría parecido absurdo. Pero unas doscientas personas hacen lo mismo cada año, y créeme, no te interesaría leer sobre la mayoría de sus vidas. No soy senador, gobernador o exsecretario de gobierno. No he fundado una empresa valorada en mil millones de dólares o una ONG que esté cambiando el mundo. Tengo un buen trabajo, estoy felizmente casado, tengo una casa cómoda y dos perros alegres. Así que no escribí este libro porque haya logrado algo extraordinario”.

La esposa de Vance, Usha Chilukuri, también se graduó en Derecho en Yale (en la película de Howard, el personaje de Usha lo interpreta la actriz india Freida Pinto). La pareja tiene tres hijos. Vance se convirtió al catolicismo en 2019.

“Crecí siendo pobre en el Cinturón del Óxido en un pueblo acerero que ha estado perdiendo puestos de trabajo y esperanzas desde que tengo memoria”, cuenta el autor en su autobiografía, donde además retrata la vida de los blancos empobrecidos de Estados Unidos y el impacto que la “pobreza material y espiritual” tiene en sus familias. Vance espera que los lectores capten el significado y la importancia de la “movilidad social ascendente”.

El autor advierte que no se identifica con los WASP (Blancos Anglosajones Protestantes, por sus siglas en inglés) sino con los “millones de estadounidenses blancos de clase trabajadora y ascendencia escocesa e irlandesa” para quienes la pobreza forma parte de la tradición familiar: los hillbillies, red necks o “basura blanca”. “Son mis vecinos, amigos y familia”, afirma Vance; “Soy un hillbillie de corazón”, agrega.

Según el autor, los hillibillies integran el grupo social más “aislado” de Estados Unidos y los hombres sufren “una crisis de masculinidad”. Muchos de ellos fueron los votantes de Trump en 2016 y, probablemente, vuelvan a serlo en las elecciones de este año.

Para algunos críticos, en sus memorias Vance pretende convertirse en portavoz de una región -los Apalaches- que atraviesa trece estados y que posee más diversidad cultural de la que refleja en su “historia de superación” personal. Consideraron que su narrativa recurre a estereotipos, muchos de ellos negativos, sobre los habitantes de la región que, acotaron, Vance solo conoció durante los veranos en los que visitaba a sus abuelos. Otros ponderaron su honestidad y emotividad al recrear una versión del “sueño americano” en condiciones de vida adversas. El autor ganó el Premio Audie de No Ficción en 2017.

Luego de la nominación del senador a la vicepresidencia de Estados Unidos, tanto el libro como el largometraje de Howard despertaron gran interés. El lunes, según informó el portal de la BBC, la película fue vista durante 19,2 millones de minutos y estimó que un total de 163.836 espectadores se conectaron a Netflix en los días posteriores al anuncio de Trump.