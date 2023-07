Conmoción por un nuevo acto de vandalismo en Italia: quemaron una icónica escultura de Michelangelo Pistoletto

escuchar

ROMA.- Después de la ofensa al Coliseo, el monumento más emblemático de la “ciudad eterna”, en cuyas paredes recientemente un turista talló con una llave su nombre y el de su novia, un enésimo acto de vandalismo causó hoy con gran conmoción en Italia.

Esta vez la barbarie ocurrió en el centro de Nápoles, donde, a las cinco y media de la mañana, fue incendiada y destruida la “Venere degli stracci” –Venus de los trapos, uno de los mayores íconos del “arte povera”, realizado en 1967 por el famoso artista Michelangelo Pistoletto, que en junio cumplió 90 años.

Antes y después, en la plaza de Nápoles donde durante la madrugada prendieron fuego una obra de arte emblemática de Pistoletto

Realizada en una versión ad hoc, original y especial, para Nápoles, esta instalación monumental había sido inaugurada el 28 de junio en Piazza Municipio, en el corazón de la ciudad, cerca del Maschio Angioino y de Palazzo San Giacomo, sede de la comuna. Metáfora plástica de esa naturaleza contradictoria de Nápoles, lugar de gran belleza, ruinas, perfección e imperfección, deshechos, iba a quedarse allí todo el verano o más, en el marco de un proyecto cultural de la ciudad del Vesubio.

“Los trapos son los residuos y la Venus, que viene de la historia y la belleza, los regenera y de golpe los trapos se vuelven obras de arte y vuelven a vivir”, había explicado en la inauguración Pistoletto, que visitó Buenos Aires en 2019 para participar de la segunda edición de la Bienalsur. Una de las obras que presentó en esa oportunidad, justamente, fue una instalación de su Venus, en el Museo Nacional de Bellas Artes. “Pistoletto coloca una escultura de la diosa en diálogo con una montaña de ropa usada. De este modo, vincula el concepto clásico de lo sublime a la vida ordinaria”, decía entonces Andrés Duprat, director del MNBA.

El incendio que destruyó la Venus de los trapos más monumental jamás realizada por Pistoletto, obra en yeso y resina de 400 kilos y 10 metros de altura, fue intencional, dijeron esta mañana las autoridades, que encontraron en las inmediaciones dos tachos que podrían haber contenido líquido inflamable. Así lo confirmó Antonio De Iesu, responsable de la seguridad de la comuna de Nápoles, que no ocultó su indignación. “Es un hecho gravísimo y seguramente un acto de vandalismo. Los peritos están controlando las cámaras y esperamos encontrar algún elemento. Pero el hecho grave, más allá de las investigaciones, es que esta ciudad todavía no demuestra la madurez que debería imponer una ciudad europea”, lamentó. “En esta ciudad está dominando una degeneración conectada al malestar juvenil, que es un tema difícil de enfrentar”, agregó.

Realizada en diversos museos del mundo, la monumental última versión de la "Venus de los trapos" había sido recientemente inaugurada en Nápoles a los 90 años del artista italiano https://twitter.com/anperillo

A diferencia de la ola de ataques vandálicos -aunque sin importantes daños materiales- que hace más de un año viene azotando al arte en nombre del ambientalismo, en este caso se cree que el incendio puede estar relacionado con un challenge aparecido en las redes sociales en los últimos días, que invitaba a destruirla. “Quemen la obra de Piazza Municipio”, era la consigna, tal como ya había advertido, días atrás, la Fundación Pistoletto. “La policía está trabajando, estamos confiados en que puedan ser identificados los autores”, dijo el alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, que enseguida fue criticado por la falta de vigilancia de la obra de arte y que enseguida anunció su reconstrucción.

Profondo sgomento per quanto accaduto alla #VenereDegliStracci. Adesso però è il momento della risposta da parte della città: ho già sentito @m_pistoletto, l'opera verrà rifatta.

La violenza e il vandalismo non fermeranno l'arte, la rigenerazione e la cultura a #Napoli. pic.twitter.com/ws0Hyhkuke — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) July 12, 2023

“Ya hablé con Pistoletto, este es un gran símbolo de regeneración, representa la vuelta a comenzar de la sociedad y no puede ser detenido ni por el vandalismo, ni por la violencia, sino que tiene que seguir adelante”, aseguró. “Llamaremos a una recolección de fondos para lograr esta reconstrucción, incluso a través de la participación popular. Haremos muchas Venus de los trapos, hasta que el arte y la belleza no prevaldrán, como ya prevalecen en nuestra ciudad”, añadió.

En Twitter de Italia el salvajismo contra la #VenereDegliStracci es trending topic.

Interpelado por el Corriere della Sera, el maestro Pistoletto, piamontés que siempre tuvo una relación especial con Nápoles y que justamente había celebrado su cumpleaños 90 con la inauguración de la instalación, no ocultó su amargura ante el inesperado acto de vandalismo.

“No me lo explico. Hay violencia y salió afuera. Basta una persona, dos, con malas intenciones. Quién sabe qué piensan, cuál es la visión de quien cometió esto. La parte harapienta del mundo se incendió a sí misma”, comentó. “No me lo esperaba. Me esperaba que pudiera haber una revelación, que pudiera haber discusión alrededor de la Venus. Pero no, las llamas no me las esperaba”.