¿Cómo percibimos el cambio climático? El efecto más habitual es el calor elevado y persistente. Sin embargo, este fenómeno trae aparejadas otras consecuencias. Aquí el plano cenital muestra un pescador en un bote; si se observa con detenimiento, se ve que está rodeado de peces. Pero no se trata de una multiplicación que promete una pesca histórica; es la consecuencia concreta del calor elevado que secó una reserva hídrica y provocó la muerte de miles de peces. El testimonio visual está presente aquí, y según las crónicas del lugar también es perceptible a distancia debido al intenso olor que emana de esta masiva mortandad de peces, que además ya no servirán como alimento. La reflexión final es que el cambio climático no solo es sinónimo de incomodidad ante las temperaturas elevadas: es una amenaza real sobre el delicado equilibrio de toda la vida en el planeta.

Temas La historia detrás de la foto