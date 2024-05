El festival Gustavo Roldán cumple 13 años y lo festeja con la tradicional “bendición de dragón”

Escuchar

Talleres literarios, juegos, narración oral, lecturas y presentaciones de libros, conciertos musicales y feria de libros: todo eso y mucho más ofrece el Festival literario Gustavo Roldán, que en 2024 celebra sus 13 años. El festejo será el sábado 1 de junio, desde las 15, en el Ecunhi (Av. del Libertador 8151).

El narrador Claudio Ferraro inaugurará el encuentro con un ritual ya tradicional del festival: la Bendición de dragón, de Gustavo Roldán.

Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas.

Que el viento llegue lleno del perfume de las flores.

Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar.

Que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto.

Que nunca te falte el fuego.

Que nunca te falte el agua.

Que nunca te falte el amor.

Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar.

O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta.

Que nunca te falte el fuego.

Que nunca te falte el agua.

Que nunca te falte el amor.

Tal vez el fuego se pueda prender.

Tal vez el agua pueda llover.

Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo.

El festival Roldán cumple 13 años

El espectáculo de narración oral Lo que cuenta Gustavo, de Ana Padovani, abrirá el programa en el escenario y, luego, llegará la novedosa puesta Elegí, del grupo musical Valor Vereda, basada en la recordada colección de libros que proponían distintas aventuras con tan sólo dar vuelta la página. En el cierre, Magdalena Fleitas y Ana Iniesta, acompañadas por los Tamborcitos del ECuNHi como invitados, presentarán el cuento canción ilustrado “La luna de Candela”.

El grupo musical Valor Vereda presentará el espectáculo "Elegí", inspirado en los libros que proponían distintas aventuras con tan sólo dar vuelta la página Prensa

En el Microcine, a las 16.10, la autora Paula Bombara y la ilustradora Penélope Chauvié presentan el libro ¿Cómo se hace justicia?, para lectores de todas las edades. Aquí va la reseña para quienes todavía no lo conocen.

¿Cómo se hace justicia?, de Graciela Montes y Paula Bombara (Siglo XXI). “Para chicos que quieren sabe de qué se trata”, dice este libro en la portada. De la serie Entender y Participar, este título del sello para chicos de Siglo XXI se sumó a uno de los primeros títulos lanzados este año: ¿Qué es esto de la democracia?, con textos de Montes e ilustraciones de Penélope Chauvié. Plantea cuestiones tan complejas de explicar como qué es y qué no es justo, cómo y quiénes aplican la justicia en un país y quiénes son los protagonistas principales en un juicio. Trae también códigos QR que conducen a sitios oficiales para leer la Constitución nacional y las provinciales y a las webs de instituciones como el Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura, entre otras.

Atención: también en el Microcine, pero a las 16.50, Laura Roldán y Claudio Ferraro presentan De Boca en boca. Coplas, cuentos y leyendas de nuestro país, reciente libro de Laura y Gustavo Roldán con ilustraciones de Hernán López y Muriel Frega, editado por Estación Mandioca.

Y a las 17.30, en el mismo espacio, ECuentos edición especial presenta a Gimena Blixen y Mahia Corradini, con la colaboración del grupo Lasvorjas, en Para que sepan de ellos, espectáculo de narración oral para adultos inspirado en poemas de Laura Devetach y Gustavo Roldán.

Gimena y Laura Devetach

La apertura del Festival estará a cargo de Les Susurrantes Solidaries del ECuNHi y, como en todas las ediciones, los asistentes podrán participar de charlas, talleres y juegos, visitar espacios permanentes y recorrer la feria de libros de editoriales y curadores especializados en literatura infantil y juvenil. La entrada es libre con bono solidario consciente (no excluyente). Las actividades no se suspenden por lluvia.

Música, talleres, lecturas y feria de libros, el sábado 1, desde las 15

Feria de libros

Participan de esta edición del Festival Roldán Calibroscopio, Pequeño Editor, Del Naranjo, Fondo de Cultura Económica, La Juglaresa libros, Ojoreja, Pupek, Amauta, Loqueleo, Filbita, Avión que va, Tinkuy, Suflaifla, Biblioteca Popular de Virrey del Pino, Ponsatti libros, Boliche Rodante y Luna lanar tejidos.

Tinkuy, creadora de juegos de naipes literarios, llevará al Festival su catálogo de cartas con textos y poemas de autores como Laura Devetach, María Teresa Andruetto, Mariana Ruiz Johnson, Cristian Turdera, Gustavo Roldán y Nicolás Schuff, incluidos los lanzamientos más recientes que presentó en la última Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Presten atención a los mazos del autor británico Anthony Browne (Me gusta jugar); el nuevo de Pablo Bernasconi (Retratos en juego) y el de la escritora y editora de LIJ Natalia Méndez junto a la ilustradora Jimena Tello (Pasaje Alelí).

"Me gusta jugar", con ilustraciones de Anthony Browne Gentileza Tinkuy

En Me gusta jugar, el emblemático autor integral británico presenta 50 naipes ilustrados de tres de sus reconocidas obras: Cosas que me gustan, Me gustan los libros y ¿Cómo te sientes? Protagonizado por el clásico monito de Browne, se puede jugar de cinco maneras: la clave está en armar historias sobre los gustos, las lecturas y los intereses del personaje.

"Retratos en juego", de Pablo Bernasconi Gentileza Tinkuy

Retratos en juego, de Pablo Bernasconi, es el segundo juego de cartas del reconocido autor argentino. Con ilustraciones de sus libros Retratos (2008) y Retratos 2 (2015), Bernasconi propone encontrar celebridades de diferentes ramas del arte, del deporte, de la política y hasta quienes se destacaron por su rol en cuestiones de Estado. En las 45 cartas aparecen personas reales y personajes de ficción.

"Pasaje Alelí", de Natalia Méndez y Jimena Tello Gentileza Tinkuy

Pasaje Alelí, de Natalia Méndez y Jimena Tello

“En toda cuadra de cada barrio se tejen cientos de historias ocultas, porque cada persona que las habitan o que simplemente las transita, tiene algo que contar. Y también cada animal, cada objeto y cada habitación esconde un relato que espera salir a la luz. Encontrar esas historias y crear nuevas es la consigna de este juego de cartas”, dicen los editores de Tinkuy.

Este mazo de 50 naipes ilustrados ofrece 7 sugerencias de juego donde, al estilo de los myrioramas (juegos muy populares del siglo XIX que representan una escena creada de fragmentos que puedan intercambiarse y representarse de distintas formas), las posibilidades son infinitas. Porque siempre hay nuevas historias para jugar y contar.