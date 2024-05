Del ministerio al streaming: sin traje ni almidón, dos exfuncionarios debutan como conductores

Escuchar

El último 10 de diciembre no fue un día más para ningún argentino. Tampoco para Enrique Avogadro y Paula Vázquez, que con los cambios de gobierno se sacaron “el traje de funcionarios de cultura”: él dejó su cargo como ministro de la ciudad de Buenos Aires, ella en calidad de directora del área en la Cancillería Argentina. Tomaron unos meses de respiro y se pusieron a pensar en algo parecido a una reconversión. Es así que, sin nada de almidón ni protocolos, los exfuncionarios debutarán mañana como conductores en el aire de Picnic extraterrestre, un canal de streaming que se suma al fenómeno de “la nueva televisión” que tiene como exponentes a Olga y Luzu TV, emiten directamente desde YouTube y gozan de una intensa sobrevida con su reverberación en redes sociales. Será en el programa Arte en Marte, una suerte de magazine cultural que los miércoles, a las 18, saldrá en vivo de los estudios de La Corte, en Chacarita, ambientados como una nave espacial. En suma, serán dos horas de entrevistas con nombres emergentes y consagrados del medio, análisis de tendencias y, entre otros columnistas, dos exponentes del buen comer y del beber, como Narda Lepes y Aldo Graziani.

Después de seis años al frente del ministerio de Cultura porteño y con varios más de gestión política en otras dependencias siempre ligadas a la creatividad y la innovación, Avogadro se retiró literalmente de la esfera pública con el final del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “Apagó” las redes sociales, como le gusta decir, y dio inicio a “una etapa muy estimulante y fértil”, evalúa ahora en una conversación con LA NACION que mantiene sin dejar de pedalear por una bicisenda que lo lleva a un café de La Imprenta. “Agradezco muchísimo la experiencia y la oportunidad de crecimiento y aprendizaje que tuve en una ciudad tan rica y diversa, fue un privilegio. Frente al cambio y el nuevo desafío, me tomé este tiempo para reconectar conmigo, con la familia, y pensar en lo que viene: una agenda un poco más relajada, con menos reuniones por día y más encuentros con la intención de inspirarme”.

“Lo que viene”, por lo menos en lo inmediato -en combinación con tareas de consultoría y trabajos como conferencista que evitan que se lo pueda etiquetar con un solo rol- es este papel de influencer que, a los 47 años, de alguna manera ya venía experimentando con videos y recomendaciones en la probeta de Instagram. “Explorar nuevos horizontes: ahí se inscribe mi participación en este Picnic que me saca de la zona de confort y me permite seguir conversando sobre los temas que me interesan, como las nuevas formas de comunicar -dice en referencia al streaming-. Siempre ejercí lo que llamo graciosamente vampirismo cultural, que es estar al tanto de lo que pasa mientras pasa”. Y finalmente, admite: “Todos me preguntaban: ¿y ahora qué vas a hacer? No sé si esto era lo que esperaban de un exministro”.

Sergio Roitman y Sofía Gala Castiglione conducen a partir de hoy, a las 18, el programa de música "Viaje al sonido" Gentileza Picnic Extraterrestre

Arte en marte es uno de los semanarios que integran el flamante canal que Paula Vázquez también dirige. Escritora (La librería y la diosa, Lumen, 2023) y librera (en Barcelona y Madrid, los dos locales de Lata peinada venden libros de autores latinoamericanos), la exfuncionaria de cultura en la cancillería argentina también se reconvirtió en el año de sus 40. “La idea partió de las ganas de hacer un programa cultural en el contexto del streaming, algo que veía que venía creciendo: la oferta en muy poco tiempo cambió abismalmente. Cuando supe que iba a terminar mi cargo pensé hacia dónde ir; después de dos años en cancillería, un lugar que exige una gestión un poco más acartonada, quería algo más lúdico”, cuenta. La probeta, en este caso, fueron unas columnas en el noticiero de la TV Pública que había hecho para hablar de la actualidad de la cultura argentina en el mundo. “Así fue que con mi amigo y socio Ezequiel Naya en vez de solo un programa decidimos armar todo un canal de streaming, viendo que dentro del fenómeno había un nicho vacante”. En la misión inaugural al planeta rojo, este miércoles, hablarán sobre los Premios Carlos Gardel que se entregan esta noche, el arte de Ornella Pocetti (una joven artista también conocida entre los lectores, por ejemplo, por las imágenes de tapa de los libros de Selva Almada) y el impacto de inteligencia artificial.

Picnic extraterrestre comenzó a emitir sus ondas alienígenas ayer: los lunes son de Moria Casán, host de un ciclo de entrevistas. “Es el lado menos conocido de una gran amante de la cultura en general; al final, recomienda series, libros”, describe Vázquez. En esto de fusionar “arte, humor, pensamiento y belleza”, la programación incluye seis programas semanales (cuatro de ellos en vivo), de lunes a sábado, y se completa con un ciclo sobre música, conducido por Sergio Rotman, Sofía Gala y Jimena Gonik (los martes); un programa dedicado a la producción audiovisual presentado por Martín Slipak y Paz Varales, en el que Leo Sbaraglia y Toto Ferro realizarán colaboraciones mensuales (los jueves); y la semana cierra con foco en la literatura y la poesía Fabián Casas (los viernes). Los sábados, Julieta Zylberberg protagoniza un especial de comedia, dirigido y escrito por Mariana Chaud, coguionado por Néstor Montalbano.

Fue de todos ellos el escritor quien aportó al canal el nombre y la temática extraterrestre. Vázquez le da todo el crédito a Casas y resume la historia: “Picnic extraterrestre es el título de una novela de ciencia ficción de los hermanos rusos Arkadi y Borís Strugatski, adaptada al cine por Andréi Tarkovski con el título Stalker. Cuenta que hubo una invasión y que dejaron objetos diseminados en distintas zonas, que tanto pueden solucionar cosas maravillosas o que pueden ser potencialmente mortales”. Cualquier semejanza con la escena cultural es pura coincidencia.

