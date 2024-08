Del editor a los lectores: cómo llegan los libros a las librerías más remotas

Escuchar

Si algo le faltaba al editor, distribuidor, gestor cultural y librero Víctor Malumián era publicar un libro con su sola firma y ya lo concretó. Después de Independientes, ¿de qué?, que escribió junto con su socio creativo Hernán López Winne, con quien fundó Ediciones Godot en 2008 y la exitosa Feria de Editores (FED) en 2013, acaba de salir El destino de una caja. Con el subtítulo Una mirada personal sobre la distribución de los libros y la importancia de la colaboración entre colegas, el libro integra la exquisita colección Editor, del sello mexicano Gris Tormenta.

Contento y ya agotado porque hoy empezó una nueva edición de la FED (repleta desde el primer día), Malumián presentará el libro el jueves próximo, en la librería Céspedes, de Colegiales. Lo acompañarán Cecilia Fanti (que esa misma tarde presentará su título La invención de un lector, de la misma seria del sello independiente), y el fundador de Ediciones de la Flor y “maestro” de editores, Daniel Divinsky.

"El destino de una caja", de Víctor Malumián Gza. Gris Tormenta

¿A quién le puede interesar leer un ensayo sobre cómo se distribuyen los libros? Puede parecer un tema muy específico, típico de “nicho”, pero cuando uno pasa las páginas y descubre cómo es el intrincando camino que lleva a que cientos o miles de ejemplares, según el caso, lleguen a las librerías de todo el país, la lectura se convierte en un viaje de ida. En especial, para quienes se sorprenden cuando visitan una tienda de libros en un pueblo remoto del país y descubren que allí también está “ese” título que le interesa.

Un ejemplo real y cercano sobre la importancia de la distribución dentro del “ecosistema” del libro sucedió hoy, en los pasillos de la FED. Los ejemplares de El destino de una caja llegaron justo a tiempo para la apertura al público. Y no porque alguien se hubiera olvidado de llevarlos antes sino porque la logística de la distribución es muy compleja. Más en un país tan grande y con tantas librerías.

Víctor Malumián y Hernán López Winne, fundadores de Ediciones Godot, la distribuidora Carbono y la Feria de Editores, entre otros proyectos culturales Archivo

En ese “problema” de la entrega correcta y a tiempo pensaban Víctor y su socio hace varios años cuando salieron de una reunión con el encargado de la distribución de su catálogo con una idea fija: armar una distribuidora propia. Sobre ese enorme desafío (casi una hazaña) escribe Malumián en El destino de una caja, donde cuenta con pelos y señales (aunque sin nombres propios) claves sobre el proceso. Por Spotify circula una playlist “para armar cajas”, donde suenan clásicos del rock nacional.

Crisis y expectativas

Aunque editores y libreros dan cuenta de una caída de ventas de entre un 30 y un 25 por ciento con respecto al último año , la expectativa para esta edición de la FED se resume con una frase de Malumián: “Si se vende lo mismo que el año pasado será un golazo”.

“Lo primero que se recorta cuando hay recesión es el consumo cultural -dice el editor-. Seguramente si tenés que elegir entre comprar un libro y pagar la luz, vas a pagar la luz y eso es bastante criterioso”.

“En cuanto al público de la FED, la expectativa es que crezca porque todos los años va creciendo, que crezca el ritmo paulatino que crece porque es orgánico y nos permite adecuarnos y darles una buena bienvenida. Yo asumo que las ventas van a ser menores que el año pasado: si llegan a ser iguales, me parece que hay que festejarlo”.

“Estoy muy agradecido y me tiene muy sorprendido ver que todos los editores están diciendo ‘esto es una fiesta’, en relación a la FED. La tendencia que veo es que se han guardado sus bombas editoriales literarias para esta feria y eso me parece muy hermoso, es el mejor halago que le pueden hacer a la FED”.

Con el modelo FED ya consolidado y en continuo crecimiento, los fundadores van por más: “Este año probamos algo nuevo y creemos que salió muy bien, que se llama Cartago y es la unión del mundo audiovisual con el mundo editorial -cuenta Malumián-. Se juntaron 10 productoras audiovisuales con un puñado de editoriales que publican mayoritariamente de textos en español y de Argentina hacia argentinos para tener una especie de salón de derechos, pero modificados. Una ronda de negocios no tradicional. Hay que ver si se cerró algún trato o no, pero la idea era primero que se conocieran, que empiecen a charlar para hacer negocios porque son dos mundos que no siempre manejan el mismo lenguaje. Salió súper bien: ambas partes estuvieron muy bien predispuestas. La idea es hacerlo de nuevo en marzo y, si conseguimos apoyos financieros, abrir el juego al campo de los videojuegos”.