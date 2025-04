¡Urgente!: el Ministerio de Cultura lanza un nuevo festival de periodistas escritores

En tiempo de descuento para las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, continúa la ronda de anuncios del Ministerio de Cultura porteño. Los días 6 y 7 de junio, en la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 585), donde funcionó el diario La Prensa, se llevará a cabo ¡Urgente! Libros-Investigaciones-Desafíos, primer encuentro de periodistas escritores de diversos ámbitos -de política a economía y de cultura a policiales-, coordinado por la periodista Silvia Mercado, junto con Rita Zanola y Demetrio López. El lanzamiento se hizo esta mañana en el bar notable El Gato Negro, con la presencia de la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes; el director del área de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, Javier Martínez, y la subsecretaria de Gestión Cultural, Alejandra Cuevas. “Empezó la temporada de periodismo sanguchero”, bromearon los funcionarios.

Para “¡Urgente!” se convocó a diversos autores. Algunos de los confirmados son Nelson Castro, Daniel Enz, Ricardo Canaletti, Ceferino Reato, Natasha Niebieskikwiat, Ezequiel Fernández Moores, Juan Luis González, Victoria De Masi y Maia Jastreblansky. Estos tres últimos autores, que escribieron las biografías de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo (El monje, de Jastreblansky y Manuel Jove, participaría de una mesa debate sobre el algo oxidado “triángulo de hierro” del Poder Ejecutivo.

“Un reconocido periodista y escritor abrirá el encuentro, tenemos una palabra bastante comprometida, pero aún no está confirmado; es nuestra celebridad del momento”, dijo Mercado en un tono “enigmático”. La mayoría de los asistentes pensó en Jorge Fernández Díaz, reciente ganador del Premio Nadal por su novela El secreto de Marcial, aunque el autor aún no sabe si estará en Buenos Aires en esa fecha. La programación definitiva se dará a conocer después de la Feria del Libro.

Silvia Mercado dijo que los periodistas en la Argentina son hostigados desde el poder Gentileza Ministerio de Cultura GCBA

Se programarán diez o doce mesas para los días 6 y 7 de junio, de 14 a 20, con entrada libre y gratuita, y habrá homenajes a periodistas fallecidos, como Jorge Lanata y Osvaldo Bayer; “su memoria ha sido objeto de controversia”, acotó Mercado sobre el autor de Los anarquistas expropiadores.

Ricardes dijo que este nuevo festival -que tiene un aire de familia con el “discontinuado” Basado en Hechos Reales que se hacía en el exCCK durante la presidencia de Mauricio Macri- se inscribe en “una política del libro muy fuerte que hemos trazado desde el inicio de nuestra gestión en 2024″. Dicha política engloba la compara de más de 20.000 novedades editoriales, “en un momento donde el precio del libro sigue siendo caro”, dijo; el lanzamiento de la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges, el servicio puerta a puerta para mayores de 65 años y la ampliación de los horarios de las bibliotecas públicas, que en más del 80% de los casos se extendió hasta las 20. Festivales literarios como Buenos Aires Negra, que en 2024 tuvo su primera edición, y ahora ¡Urgente! forman parte del programa del área de Cultura.

La ministra destacó que en la Casa de la Cultura habrá salas específicas de acceso al público, como los tres subsuelos donde funcionaban las rotativas (serán recicladas como espacios de exhibición de artistas emergentes), un bar notable y una boletería centralizada. Durante el evento quizá suene incluso la sirena de La Prensa. “Los periodistas siempre tienen una mirada especial para narrar, sea en el género que sea; lo que ustedes hacen es tremendo y muchos de ustedes son grandes escritores”, concluyó.

“Para mí es como tocar el cielo con las manos”, dijo Mercado, que conduce en Radio Ciudad el programa Operación Masacre, que rinde tributo al clásico de no ficción de Rodolfo Walsh. “No tenemos conciencia de cuánto le han dado los periodistas a la Argentina, sobre todo en la producción de libros de historia, novelas, investigación, ensayos y poesía”, remarcó Mercado (que es autora de varios libros). “Las editoriales siempre me dicen que es el país donde mayor cantidad de libros de periodistas se produce”, reveló.

De Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre a Tomás Eloy Martínez y Martín Caparrós, muchos periodistas hicieron grandes aportes a la cultura argentina. “El periodismo está pasando por un momento muy particular, desafiado por gobiernos autoritarios en todas partes del mundo, con una agenda muy agresiva, y también por una trama cultural y tecnológica”, como la inteligencia artificial, las redes sociales, el streaming, las fake news y su “prima hermana”, la posverdad. Varias de esas cuestiones se debatirán en ¡Urgente!

“El periodismo no es un tema de periodistas, es un tema de toda la sociedad; hay que abrir esa discusión y facilitarla, porque así se hace más democracia”, siguió Mercado, y remarcó que en ¡Urgente! habrá diversidad temática y de géneros así como también ideológica. “He visto en redes que algunos trols libertarios cuestionan los festivales”, comentó antes de aclarar que no quería “politizar” el anuncio. Las editoriales podrán exhibir sus libros escritos por periodistas y no se descarta invitar al encuentro a periodistas extranjeros.

Consultada por LA NACION sobre si el encuentro se podía interpretar como una respuesta ante el hostigamiento a periodistas por parte del Gobierno nacional, Mercado dijo que esa cuestión sería motivo de debate. “Hay una trama global complicada para la palabra de los medios en todas partes del mundo -respondió-. Lamentablemente, la Argentina no es una excepción. Hay una gran cantidad de acosos y Fopea [Foro de Periodismo Argentino] está llevando la lista de casos. Por suerte, como recuerda Jorge Fontevecchia, desde la muerte de José Luis Cabezas para acá, no hubo otro crimen. Y los periodistas seguimos haciendo ruido”.

Daniel Gigena Por