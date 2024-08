Se “le calentó la tecla” a Arturo Pérez-Reverte y debió borrar un tuit ofensivo

Escuchar

A causa de un debate entre el profesor y periodista español Antón Losada y el escritor y académico español Arturo Pérez-Reverte sobre el origen etimológico de los topónimos Finisterre y Fisterra, utilizados para denominar el municipio y el cabo de La Coruña, en España, el autor de El capitán Alatriste debió pedir disculpas y borrar una publicación ofensiva en X, donde sugería su rival virtual practicaba zoofilia con ovejas (y/o cabras). Pérez-Reverte había escrito: “No se ensañen con él, hay que comprenderlo. Tuvo que ser traumático”. Al mensaje, el escritor había añadido la imagen de unas ovejas pastando, con la leyenda: “Se cancela el sexo con ovejas, y/o cabras en A Coruña por coronavirus”. Debajo de ese texto, se leía otro con la frase en gallego “Como podenme multar por facelo cunha ovella? Se é un dereito primordial!”.

El tuit que Pérez-Reverte se arrepintió de publicar

No es la primera vez que Pérez-Reverte, en sus batallas en defensa de la lengua española, agrede en redes sociales a quienes no concuerdan con su perspectiva. A Martín Caparrós, que había propuesto rebautizar la lengua española como “ñamericana”, le había sugerido que ese idioma se podría llamar “gilipañol”, tratando así de “gilipollas” al escritor argentino. También rechazó con bríos la iniciativa de la Real Academia Española (RAE) de eliminar la tilde del adverbio “sólo”.

La semana pasada, Pérez-Reverte había publicado el artículo “El Cabo del Fin del Mundo”, en el que defendía el uso del topónimo castellano para utilizarlo cuando se emplea la lengua castellana, en lugar del gallego y oficial Fisterra. Según el miembro de la RAE, ambos topónimos provienen del latino finis terrae, y la palabra gallega sería una “contracción” de la “palabra original”. “Fisterra por Finisterre”, concluyó.

Tras calificar a Pérez-Reverte de “fodechincho” (una expresión que designa la conducta engreída e irrespetuosa de los madrileños cuando visitan Galicia), Losada publicó en su cuenta de X documentación de la Real Academia Galega (disponible en la página web de la institución) donde se detalla que la evolución del topónimo Fisterra proviene de la expresión latina fines terrae (”os confíns da terra”), y no de finis terrae (”el fin de la tierra”). Los primeros casos registrados en gallego de variantes del topónimo se remontan a escritos de la Edad Media.

“Llevo dos días recibiendo lecciones de lingüistas tuiteros de todo pelaje a costa de la etimología de Finisterre-Fisterra. Se ahorrarían tiempo, bilis y estupidez consultando el diccionario de la Real Academia Española”, respondió Pérez-Reverte.

Rebajarse no. Mido 1,96. En todo caso tendría que subirse a un escalón o algo. https://t.co/KVesyTd1fj — Antón Losada (@antonlosada) August 25, 2024

A partir de allí, todo fue cuesta abajo. En respuesta al comentario de un seguidor, el escritor dijo que nunca se le ocurriría rebajarse a debatir con alguien que “tiene el turbio currículum (y el infame aspecto) de semejante individuo...”, y acompañó el comentario con una foto de Losada. Este le respondió con humor: “Rebajarse no. Mido 1,96. En todo caso tendría que subirse a un escalón o algo”.

La sensatez llegó gracias a la intervención de un tercero, @James_T_Rick, que comentó: “A ver si lo entiendo bien, una disputa sobre etimología deriva en que todo un académico de la lengua responda, primero metiéndose con el aspecto físico del oponente y luego, sugiriendo que practica zoofilia con las ovejas. Pues muy fino, elegante e inteligente no me parece”.

Un seguidor puso paños fríos al debate etimológico que derivó en una gresca virtual

De inmediato, Pérez-Reverte se excusó: “Tiene usted toda la razón, mis disculpas. Elimino el tuit, se me calentó la tecla. Sinceramente, no creo que ese individuo practique zoofilia con las ovejas”. (Sin embargo, no pudo impedir que medios de prensa y seguidores “capturaran” la publicación.)

Losada bromeó: “Altura intelectual”. Y, en otra publicación, en respuesta al escritor: “No insistas, @perezreverte, que somos más de vacas”.