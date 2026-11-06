(Des) confianza

Esopo escribió la fábula del “pastorcito mentiroso” en el siglo VI a.C. Relata la historia de un joven pastor al cuidado de un rebaño de ovejas que, para entretenerse, comenzaba a gritar: “¡Viene el lobo, viene el lobo!”, para burlarse de quienes acudían en su ayuda al comprobar que era mentira. Repitió varias veces la humorada hasta que el feroz animal se hizo presente, pero quienes lo escucharon desestimaron la alerta, por más que se mostró realmente desesperado. El lobo acabó con todo el rebaño.

“No tenemos ningún tipo de registro de que Peña esté en la Argentina. Si tuviésemos un registro, lo diríamos; no tendríamos por qué no decirlo”. Fuentes de la Casa Rosada negaron así que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, hubiera ingresado en el país después de haber renunciado al cargo por el escándalo de la caída del banco Ueno. Los fuertes rumores habían cruzado desde tierra guaraní.

Fue imposible no recordar cuando, ante la sospecha de que Flavio Bolsonaro estaba en Misiones, en fuga desde Brasil, distintos organismos argentinos lo negaron. Santiago Caputo se ufanó de cómo había engañado a los periodistas. Tal vez Peña no haya estado en la Argentina. Pero la confianza es difícil de recuperar.