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LA NACION

(Des) confianza

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Luis Cortina
LA NACIONLuis Cortina
In this video grab taken from handout footage posted on the X account of Paraguayan President Santiago Pena, Pena announces his resignation amid a banking crisis, minutes before lawmakers voted to launch impeachment proceedings against him, in Asuncion on November 5, 2026. Pena on November 5, 2026, announced his resignation after the takeover of a bank linked to him blocked millions of people from accessing their money. (Photo by Handout / X account of Paraguayan President Santiago Peña / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / X ACCOUNT OF PARAGUAYAN PRESIDENT SANTIAGO PE-A / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
In this video grab taken from handout footage posted on the X account of Paraguayan President Santiago Pena, Pena announces his resignation amid a banking crisis, minutes before lawmakers voted to launch impeachment proceedings against him, in Asuncion on November 5, 2026. Pena on November 5, 2026, announced his resignation after the takeover of a bank linked to him blocked millions of people from accessing their money. (Photo by Handout / X account of Paraguayan President Santiago Peña / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / X ACCOUNT OF PARAGUAYAN PRESIDENT SANTIAGO PE-A / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTSHANDOUT - X account of Paraguayan Presiden

Esopo escribió la fábula del “pastorcito mentiroso” en el siglo VI a.C. Relata la historia de un joven pastor al cuidado de un rebaño de ovejas que, para entretenerse, comenzaba a gritar: “¡Viene el lobo, viene el lobo!”, para burlarse de quienes acudían en su ayuda al comprobar que era mentira. Repitió varias veces la humorada hasta que el feroz animal se hizo presente, pero quienes lo escucharon desestimaron la alerta, por más que se mostró realmente desesperado. El lobo acabó con todo el rebaño.

“No tenemos ningún tipo de registro de que Peña esté en la Argentina. Si tuviésemos un registro, lo diríamos; no tendríamos por qué no decirlo”. Fuentes de la Casa Rosada negaron así que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, hubiera ingresado en el país después de haber renunciado al cargo por el escándalo de la caída del banco Ueno. Los fuertes rumores habían cruzado desde tierra guaraní.

Fue imposible no recordar cuando, ante la sospecha de que Flavio Bolsonaro estaba en Misiones, en fuga desde Brasil, distintos organismos argentinos lo negaron. Santiago Caputo se ufanó de cómo había engañado a los periodistas. Tal vez Peña no haya estado en la Argentina. Pero la confianza es difícil de recuperar.

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