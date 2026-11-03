Ida Vitale cumplió 103 años y lo festejó con la edición de dos libros y un té con amigas

Ayer, la escritora uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes 2018, festejó sus 103 años en su casa en el barrio montevideano de Malvín, donde sopló las velitas en compañía de sus hija, Amparo Rama, dos de sus nietos, Emilia Flo y Antonio Rama, y sus amigos Raúl Labadía, Susana Chaer y Camila Guillot, directora editorial de Planeta Uruguay que, en la biblioteca familiar de su padre, halló en 2024 poemas inéditos escritos por Vitale entre sus veinte y veintitrés años.

Así, el 103° aniversario de la escritora coincidió con el lanzamiento de dos nuevos libros: Poemas de juventud 1943-1946 (Tusquets, $ 30.900), con los quince poemas inéditos encontrados en la biblioteca de los Guillot, y el libro infantil Las historias de Aura Miní (Planeta, $ 15.199), con ilustraciones de Daniel Heide.

Ida Vitale festejó sus 103 años Gentileza

El manuscrito de Poemas de juventud fue hallado mientras la editora ordenaba la biblioteca de su padre, Julio. El ejemplar tenía una dedicatoria a su abuelo, el escritor y profesor uruguayo Gervasio Guillot Muñoz, referente crítico de la Generación del 45 en Uruguay. Al principio, padre e hija no podían identificar a la autora de los poemas y sonetos.

"Poemas de juventud" reúne quince poemas inéditos y su versión facsimilar

Así lo cuenta Guillot, en tercera persona, en el epílogo del volumen: “Debajo de varios tomos de poesías de grandes autores, asoma un librito que más bien parece una libreta. La mujer lo toma, sacude el polvo y estornuda tres veces. El libro es marrón, con una cubierta de gamuza o alfo similar, huele a cuero y a otro tiempo, y entonces vuelve a estornudar. En la portada, debajo y a la izquierda, hay tres iniciales grabadas: G. G. M.; afuera no hay nada más”. En un pedacito de papel que acompañaba el ejemplar había un nombre: Ida Vitale.

El libro de Tusquets incluye la versión facsimilar de los poemas, con la caligrafía original de Vitale.

Torta, cosas dulces, té, libros y amigos, en la casa de Ida Vitale

En Las aventuras de Aura Miní, se narran las vivencias de una niña que habita un mundo mitológico en el que las flores, los animales, las nubes y los sueños guardan los secretos del origen de la vida. Vitale escribió la historia de Aura Miní a partir del universo visual creado por Heide.

Se cumplen 103 años del nacimiento de la poeta uruguaya Ida Vitale, académica honoraria de la Academia Nacional de Letras de Uruguay:



«Lejos allá

han de seguir los gallos

buscando la mañana

en que solos conciertan la libertad,

su escalofrío». pic.twitter.com/AaC6z79xdl — RAE (@RAEinforma) November 2, 2026

Lectores de todo el mundo homenajearon ayer en redes sociales a Vitale, en ocasión de su cumpleaños, al igual que instituciones como la Real Academia Española. La poeta integra la Academia Nacional de Letras de Uruguay.

Un poema de juventud de Ida Vitale

Hija de un impasible

aún futuro remanso azul del tiempo

te estás narrando sola

con forma gris de sueño.

Te seguirás muriendo

mientras bebe el aire las banderas

feriadas de la tarde,

alta y agria en tu espera.

Tenaz el rostro frío

contra el olor de la llovizna tibia

como una muestra antigua

bajo techo de vidrio.

Diciembre - 1946