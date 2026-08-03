LA NACION

Deshielos

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Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
FABRICE COFFRINI - AFP

Ante la mirada de los tres excursionistas del fondo, el Glaciar del Ródano, en los Alpes suizos, luce exhausto. Las altas temperaturas que golpean Europa también lo afectaron: el agujero de deshielo que captura esta foto es apenas un indicio de la gravedad de la situación. Matthias Huss, director del organismo suizo que monitorea los glaciares, aseguró a medios de su país que el Ródano perdió más de cuatro metros de hielo en un mes. Por su parte, la glacióloga francesa Heïdi Sevestre, advirtió a medios españoles: “Quizá nos guste imaginar que esas nieves son eternas, que siempre estarán ahí. Pero hoy es imprescindible dar la alarma”. En un verano boreal en el que se registraron deshielos masivos simultáneos en varias zonas del planeta, la demanda ya no pasa por preservar lo existente, sino por prepararse para un cambio que se acelera día tras día.

Por Diana Fernández Irusta
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