“Malvinas Sans”: un diseñador creó una tipografía con la bandera que la Selección exhibió tras el partido contra Inglaterra

Días después del final del Mundial de Fútbol, el diseñador Juan Manuel Pelillo (Rosario, 1977) compartió en su cuenta de Instagram un enlace para descargar en forma gratuita la fuente “Malvinas Sans”, creada a partir de la leyenda de la bandera que exhibió la selección argentina tras la victoria contra Inglaterra, “Las Malvinas son argentinas”, el 15 de julio en Atlanta. Director de arte y diseñador, Pelillo reside desde 2010 en Barcelona. Después de la difusión de la tipografía, empezó a recibir miles de mensajes de agradecimiento de argentinos en la “diáspora” y en el país.

“Una tipografía q nace de lo prohibido. Dijeron que el fútbol no era político. Pero esta frase va mucho más allá del fútbol. ‘Las Malvinas son Argentinas’ es memoria, identidad y una forma de volver a poner en discusión la soberanía de un país. No celebra una guerra absurda. Recuerda que la historia sigue abierta. Porque prohibir una frase no termina un debate. A veces, lo vuelve más necesario”, escribió en la publicación de Instagram (en español y en inglés) que ya tiene más de 57.000 “me gusta”.

Juan Manuel Pelillo es rosarino y vive en Barcelona desde 2010 Gentileza

En diálogo con LA NACION, Pelillo confirma que la idea de crear la tipografía le surgió después del partido de semifinales, “cuando a alguien se le ocurrió entrar al estadio con una bandera con un mensaje prohibido, dársela a los jugadores y que los jugadores la desplegaran ahí en el medio del campo de juego y que millones, miles de millones de personas vieran el mensaje”. Ningún expediente de la FIFA podrá borrar la escena.

“En ese momento sentí que algo muy poderoso estaba pasando: me detuve a ver no solamente el mensaje y el contenido, sino también la forma a nivel de diseño -cuenta-. Un diseño que me recordó muchísimo a la portada del Nunca Más y a la potencia que tiene esa portada”.

Con "Malvinas Sans" se pueden hacer mensajes de protesta y reclamo por la soberanía, dice Pelillo instagram.com/juanma_artwork

“Eso me quedó en la cabeza y pensé en por qué no homenajear ese momento desde mi lugar, completando las letras que faltaban, digitalizarlas y compartir la tipografía para que todo el mundo la pueda descargar gratis desde cualquier ordenador o desde su móvil. Ojalá se use para para escribir más mensajes así, poderosos y de protesta, para que cuando tengas algo que decir lo puedas escribir con ella”. Varios mensajes circulan en ese sentido, no solo en redes sociales.

¿Es un proyecto sobre Malvinas? “Creo que sí, que lo es, pero no únicamente –responde–. Es un proyecto que también va sobre la memoria, sobre la identidad y sobre cómo el diseño puede participar de conversaciones que aún siguen abiertas, porque en este caso no intentaba glorificar una guerra. La guerra es terrible, es una tragedia. Lo que permanece es la discusión sobre la soberanía, sobre la historia y sobre la memoria colectiva. Esa bandera logró que se volviera a hablarse del tema y mi intención es que con esta tipografía se pueda también seguir hablando del tema y de otros temas también importantes”.

Como queda claro, no quiso generar una tipografía comercial. “Lo que quise es conseguir y respetar el trazo del original, que fue a puño, pintado sobre una sábana –explica–. Esas características no las quise perder y no se perdieron”.

No esperaba la repercusión que tuvo “Malvinas Sans”. “Es una sorpresa absoluta –admite–. Pensé que iba a interesar dentro del mundo del diseño, pero terminó llegando a periodistas, a excombatientes, a docentes, a ONG, a gente que ni siquiera trabaja en áreas creativas. Ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que este proyecto deja de ser mío para convertirse en una herramienta cultural”.

Histórico: Giovani Lo Celso exhibe la pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" pintada en una sábana SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Una de las razones de la repercusión es porque esta tipografía nace de lo prohibido –afirma–. El proyecto seguramente no existiría si esa bandera no hubiese sido censurada. Muchas veces, cuando intentás prohibir una expresión, ocurre exactamente lo contrario y adquiere todavía más fuerza. La tipografía nace de ese intento de silenciar un mensaje y por eso lo que propone es una forma de mantener vivo ese mensaje”.

“A veces me pregunto si lo que está pasando es realmente político –reflexiona–. Este proyecto no habla de una política partidaria, sino de memoria, identidad y diseño, lo que lo convierte en político. Como el fútbol, que decían que no era político. Y vuelvo al diseño: siempre tuvo la capacidad de registrar momentos importantes de una sociedad. En este caso, simplemente tomó una escritura que nació de una bandera y la convirtió en una herramienta para que esa conversación pueda seguir existiendo”.