En un nuevo “duelo virtual” entre dos pesos pesados de las letras hispanoamericanas, ayer, el periodista y escritor español Arturo Pérez-Reverte aprovechó la ocasión para burlarse de su colega argentino Martín Caparrós. Esta vez el motivo no fue por cuestiones lingüísticas como cuando, durante el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, en marzo, Caparrós había propuesto rebautizar la lengua española como “ñamericana” y Pérez-Reverte -que es miembro de la Real Academia Española- había retrucado con “gilipañol”. Esta vez, el escritor español recogió un tuit que el argentino había dejado picando.

Creo que una sociedad de izquierda sigue siendo una intención, una guía, como una sociedad sin reyes lo fue en Francia desde 1750, digamos, hasta que por fin lo consiguieron en 1871. Son procesos largos, llenos de ensayo y error. Pero el error no debe detener el ensayo. https://t.co/usFiCB4e4f — Martín Caparrós (@martin_caparros) August 12, 2023

“Hola Martin ! Te escuché hoy con Lanata dónde decías que Cuba, Rusia, China no es la izquierda, me parece que la gran mayoría asocia a esos países con la izquierda. Tu idea de izquierda con que país lo relacionas? Con cuál país o gobierno te puedo interpretar ? Gracias [sic]”, consultó el usuario @sambadeorly al autor de Los Living. “Creo que una sociedad de izquierda sigue siendo una intención, una guía, como una sociedad sin reyes lo fue en Francia desde 1750, digamos, hasta que por fin lo consiguieron en 1871. Son procesos largos, llenos de ensayo y error. Pero el error no debe detener el ensayo”, respondió Caparrós con amabilidad y cierta inocencia.

El tuit recibió muchas críticas de otros usuarios. “Pero Martín, en el medio del ensayo hay gente que sufre, vive mal, no tiene libertades, tiene hambre. Es fácil bancar el ensayo desde un posición cómoda”, comentó @gastoone. “En cambio en el capitalismo todos viven como reyes, claro. Mala mía”, ironizó esta vez el autor de Sarmiento.

No se pierdan esto, por favor. Disfrútenlo como yo. https://t.co/Z1fwYr9dXM — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 12, 2023

Pocas horas después Pérez-Reverte retuiteó la respuesta del argentino residente en Madrid con la frase: “No se pierdan esto, por favor. Disfrútenlo como yo”. A diferencia del tuit de Caparrós, que cosechó más críticas que apoyos (nunca faltan los que le recuerdan en redes sociales su paso por la “Mesa Argentina contra el Hambre”), el del español -que puede describirse como una tomadura de pelo o, en el reino del Río de la Plata, una “gastada”- fue muy festejado y compartido.

En diálogo con LA NACION durante su visita a la ciudad de Buenos Aires en ocasión de la Feria del Libro porteña, a finales de abril Caparrós había comentado que a Pérez-Reverte le había salido “esa cosa de macho ibérico” (durante la “batalla” por el ñamericano). “Casi no lo conozco a él, pero recuerdo que una vez le presenté un libro en Buenos Aires, Territorio comanche -contó-. Veinte años después lo encontré; en el Congreso de la Lengua en San Juan de Puerto Rico nos volvimos a ver”. Según pudo saber este diario, en aquella oportunidad Pérez-Reverte le había agradecido la presentación de la novela y le había dicho: “Te debo una”. Al parecer, la deuda de honor quedó saldada.

En septiembre, Pérez-Reverte publicará la novela de detectives El problema final en el sello Alfaguara, del grupo Penguin Random House (el mismo que publica los libros de Caparrós). “Pues eso. Ahí va año y medio de trabajo. Una novela-problema, como las de antes. En septiembre”, anunció en X.

¿De verdad es ud. tan ignorante, diputado, que no sabe diferenciar la monarquía absoluta de Luis XIV del monigote ceremonial que "reina" en España? ¿El feudalismo, de la democracia?

Un manual ahí! https://t.co/3GEDh39PzI — Martín Caparrós (@martin_caparros) August 13, 2023

A quien sí le respondió Caparrós fue al diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias que, a la manera revertiana, había retuiteado ayer la respuesta del argentino con la frase: “‘Una sociedad sin reyes’ manda @martin_caparros Desde dónde? Desde España, adonde se fue a vivir. Que en los países de ‘procesos largos llenos de ensayo y error’ vivan los giles. Para él, la monarquía española en Barcelona o Madrid. #QBEC”. Hoy, el escritor argentino, que también es historiador, replicó: ¿De verdad es ud. tan ignorante, diputado, que no sabe diferenciar la monarquía absoluta de Luis XIV del monigote ceremonial que ‘reina’ en España? ¿El feudalismo, de la democracia? Un manual ahí!”.