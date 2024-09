El curso de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso convoca a miles de personas en YouTube

Escuchar

Las bibliotecas públicas están más vivas de lo que creen algunos funcionarios. Además de catálogos, silencio para concentrarse y conexión a internet, varias ofrecen propuestas educativas y culturales virtuales, gratuitas y abiertas a la comunidad. Es el caso del curso de Historia del Arte que brinda la profesora Anabella Sánchez (Buenos Aires, 1980) en el canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN), que el viernes 23 celebró su 165° aniversario. Sánchez es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Arte por la Universidad de Palermo (UP), docente de las cátedras de Arte Barroco y Arte Medieval en la UP y, desde 2005, está a cargo de distintos cursos, talleres y seminarios en la BCN.

“El curso se lleva a cabo desde 2005, cuando se abrió para dos grupos de veinte personas -dice Sánchez a LA NACION-. Hoy, casi veinte años después, en su versión dirigida a un grupo presencial, se desarrolla en el Auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural de la BCN (Alsina 1835), con capacidad para 130 personas, y en su versión online, tiene más de quinientos inscriptos, aunque muchos más lo siguen en calidad de oyentes. Este año, ya estamos cerca de las 200.000 vistas en YouTube, y aún no ha terminado”. Las clases duran dos horas y estarán disponibles hasta fin de año.

Las clases están disponibles en el canal de YouTube de la BCN

El “alumnado” incluye a personas de todo el país y de localidades de América Latina y España. En 2022, el curso superó el millón de vistas.

Para este año, están previstas veintiocho clases. Las anteriores se pueden ver y escuchar en este enlace. Abarca desde la Antigua Mesopotamia hasta la década de 1960. “Durante la pandemia dividía los contenidos en tres años de duración, en tres módulos -explica Sánchez-. El 1° incluía Mesopotamia, Egipto, Grecia, Etruria y Roma; el 2°, Edad Media, Renacimiento, Manierismo y Barroco; y el 3°, los siglos XVIII, XIX y XX hasta 1960. A partir de 2020, comenzó a llevarse adelante en forma online y la duración se alteró; es probable que ahora se expanda a cuatro módulos, y que cuando nos toque ver arte de los siglos XIX y XX, se incluya también al arte argentino”.

La biblioteca del Congreso Nacional se encuentra dando un curso online de Historia del arte y se pueden ver los videos en Youtube. Se va actualizando clase a clase.

Es el módulo 2 sobre Edad Media y Renacimiento.

“Atribuyo su éxito a dos cosas que se interrelacionan: por un lado, el ida y vuelta permanente entre quienes toman el curso, y por otro, que lo pienso, en su forma online, no como un producto acabado, sino vivo -destaca la docente-. No hago videos, sino clases cuyo formato es el video. Esto me permite repensarlas, agregarles o quitarles contenidos, y sobre todo incluir cuestiones desprendidas de la dudas o comentarios compartidos durante las clases presenciales, o en el chat en el estreno de cada clase, los jueves a las 21″.

Este lunes, Sánchez estrenó una emisión mensual en Radio BCN, el programa Recortes variopintos. “Compartiré tópicos que por su extensión o temática excedan los límites del curso, pero podrían, o no, interactuar con él”. La primera emisión fue sobre la tumba de San Pedro, en el Vaticano, que seguirá en la emisión de hoy.