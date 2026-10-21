El súper Niño

Iguazú.– Con algo más de 1.500.000 visitantes en el lado argentino en 2025, el pico anual desde la pandemia de Covid-19, las cataratas del Iguazú son una de las principales atracciones turísticas de esta parte del mundo. Las cifras oficiales, de hecho, indican que es el Parque Nacional que más turistas recibe en el país. En las últimas semanas, las intensas lluvias caídas en el litoral brasileño elevaron días atrás el caudal de agua en el río Iguazú a más de 12.000 metros cúbicos por segundo días atrás, un nivel 10 veces superior al promedio.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y derivaron en el cierre de algunas pasarelas y espacios turísticos, a ambos lados de la frontera. De a ratos, algunos afortunados visitantes consiguieron una vista particularmente extraordinaria del lugar. Es el impacto del anunciado ‘Súper Niño’, que afecta a la región desde comienzos de agosto y generará, al menos, hasta marzo de 2027, un escenario de mayores lluvias y tormentas.