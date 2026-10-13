Tras una crecida histórica, reabren las Cataratas del Iguazú: desde cuándo se puede volver a visitar el parque

Las Cataratas del Iguazú volverán a recibir visitantes este martes luego de que las autoridades del Parque Nacional Iguazú confirmaran la normalización de las actividades tras la crecida extraordinaria del río Iguazú, que durante el fin de semana obligó a restringir el acceso a distintas áreas del principal atractivo turístico de Misiones.

La decisión fue adoptada después de que técnicos y guardaparques evaluaran el estado de las pasarelas, senderos e infraestructura afectada por el aumento del caudal, que alcanzó niveles excepcionales como consecuencia de las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil.

La reapertura marca el final de una jornada de cierre preventivo que había sido dispuesta para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores. Durante las horas más críticas, el caudal del río llegó a unos 12.000 metros cúbicos por segundo, una cifra que multiplicó por diez los valores considerados normales para esta época del año.

La situación generó imágenes poco habituales en uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina. La fuerza del agua avanzó sobre distintos sectores de las pasarelas y obligó a las autoridades a limitar el acceso a los circuitos tradicionales mientras se monitoreaba la evolución del fenómeno.

El Niño y las complicaciones: debido a la fuerte crecida del río Iguazú, cierran por hoy el acceso a las Cataratas

Según habían explicado responsables del parque, el episodio está asociado al fenómeno de El Niño y a las lluvias registradas aguas arriba de la cuenca del río Iguazú. El comportamiento del sistema ya había obligado meses atrás a modificar protocolos operativos y de seguridad ante la creciente frecuencia de eventos extremos.

Con la mejora de las condiciones hidrológicas y tras las inspecciones realizadas durante las últimas horas, el área protegida informó que los visitantes podrán volver a recorrer normalmente los circuitos habilitados.

No obstante, las autoridades recordaron que la situación del río continúa siendo monitoreada de manera permanente y recomendaron a los turistas consultar los canales oficiales antes de viajar para verificar el estado de los servicios y los accesos.

La crecida volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura turística frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos. Durante los últimos años, las autoridades del parque debieron enfrentar distintos episodios de aumento extraordinario del caudal que obligaron a suspender actividades, restringir recorridos y reforzar medidas de seguridad.

Aun así, la reapertura permite retomar la actividad turística en uno de los principales motores económicos de la región. Miles de visitantes nacionales y extranjeros llegan cada semana al Parque Nacional Iguazú para recorrer los distintos circuitos de las cataratas, consideradas una de las maravillas naturales más reconocidas del mundo.

Por el momento, el parque retomará sus actividades habituales mientras continúa el seguimiento de las condiciones del río para detectar cualquier cambio que pudiera requerir nuevas medidas preventivas.