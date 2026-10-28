Los plátanos que irritan a cientos de porteños en las primaveras de Buenos Aires regalan en Alemania un cautivante sendero otoñal. Es la orilla del lago Baldeney, un embalse artificial de casi ocho kilómetros sobre el río Ruhr, al sur de la ciudad de Essen. Bordeando el agua, peatones, patinadores y ciclistas recorren un sendero de casi 15 kilómetros que incluye como gran atractivo el ‘túnel’ formado por las ramas de decenas de árboles que particularmente en esta época del año, cuando el otoño llega al hemisferio Norte, se tapiza de naranja y genera una foto que se multiplica en internet y las redes sociales. Es, también, apenas un tramo de los más de 70.000 kilómetros de rutas y caminos disponibles para circular con bicicleta en el país, considerado uno de los que mejor infraestructura ofrece para los ciclistas en el viejo continente. En los trenes hay espacios exclusivos, pero con una particularidad: al subir, el pasajero debe comparar dos boletos: el propio y el de la bici.