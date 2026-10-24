Polémica por otra novela premiada por un prestigioso jurado que habría sido escrita con inteligencia artificial

La novela ganadora de la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, Donde el agua trabaja, del peruano David Silva Rojas, podría haber sido escrita en un 99% por herramientas de inteligencia artificial (IA), según el programa de detección Pangram. El concurso vetaba expresamente el uso de IA. Tras la publicación del informe periodístico del diario El País, la editorial mexicana Almadía anunció este viernes que realizará una “revisión detallada” y suspenderá las presentaciones de la novela, incluida la gira programada por Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz. Al certamen se habían presentado 2204 originales y entre los finalistas del premio había un autor argentino: Félix Bruzzone.

En la novela se narra, a través de las voces de los personajes, la explotación en los campos agrícolas peruanos. “Durante muchos años escuché hablar del éxito de la agroexportación de mi país, de sus cifras, de su crecimiento; yo quise escribir sobre las personas que hacen posible ese éxito y que, sin embargo, nunca ocupan el centro de la historia“, dijo al diario El País, en julio, el autor que es abogado especializado en Derecho Penal e investigador, nacido en Ica, en 1981.

“Consideramos necesario realizar una revisión detallada, sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que pueda afectar a una obra y a su autor -señala el comunicado dirigido a los lectores-. Mientras la llevamos a cabo, suspendemos todas las actividades relacionadas con la presentación del libro”.

“Durante la lectura de la novela, ni al jurado ni al equipo editorial nos pareció que se hubiera usado IA generativa”, se indica. Desde la editorial sostuvieron que no tienen elementos para desconfiar de Silva Rojas y advierten sobre los riesgos de delegar a máquinas la autoridad para evaluar el origen de obras literarias, al recordar que los detectores automáticos requieren de “interpretación y contraste”. Muchos veredictos de Pangram fueron cuestionados por usuarios.

“Además de firmar y declarar en el contrato que no utilizó estas herramientas, el autor también nos lo aseguró en persona y no tenemos elementos para desconfiar de su palabra”, reza el comunicado. El sello dedicará “el tiempo y la atención necesarios” a las verificaciones.

Un posteo en la red social X por parte del usuario @IguanaLectora había alertado que la novela ganadora del premio de 20.000 euros arrojaba “100% de IA en Pangram 4.0”. El jurado estuvo integrado por la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, la ecuatoriana Mónica Ojeda y la argentina Selva Almada, que volverán a ser jurados en la segunda edición del certamen.

Si se confirma la sospecha, este sería el primer caso relevante en el ámbito de la literatura en español de una obra escrita con IA premiada en un concurso internacional. Días atrás, la editorial canadiense Boréal canceló el contrato con el escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien tras verificar que el autor había utilizado IA para escribir la novela C’était ça ou mourir. La obra llegó a ser finalista de los prestigiosos premios Goncourt y Renaudot, y ganó el premio que otorga la cadena comercial francesa Fnac. Se vendieron más de cien mil ejemplares en Francia.

El veredicto de la novela de Silva Rojas proviene de Pangram, detector de texto generado por inteligencia generativa, que procesó las cerca de 26.000 palabras que componen la novela breve y concluyó que el 99% del contenido fue producido por un modelo de IA. Pangram también atribuyó a una IA el 97% de las respuestas de Silva Rojas en una entrevista publicada en septiembre por la revista cultural argentina Ulrica, mientras que el texto de la periodista y editora Gisela Paggi se verificó íntegramente humano.

Pero habría que decir algunas cosas. En primer lugar, que la producción maquínica de literatura — en su negación de una entidad viva y sintiente detrás de ella— es la negación de la literatura como experiencia sensible y vida mejorada. En segundo lugar, que ningún escritor que... pic.twitter.com/t2VW0kpOxl — Patricio Pron (@Patricio_Pron) October 23, 2026

Las bases del certamen excluían expresamente obras escritas con IA: “La participación en el premio implica la declaración expresa de que la obra no ha sido escrita, parcial o totalmente, mediante herramientas de inteligencia artificial”. En el fallo del jurado, que se conoció en julio, se elogia “el uso de los silencios” y una construcción “con un lenguaje sutil, oraciones breves como el goteo de los regadores en las viñas, sin caer nunca en la tentación del panfleto ni la declamación”. El uso de construcciones subordinadas es casi inexistente; la nouvelle recoge testimonios de los personajes.

Y quién examina a Pangram? Es pregunta seria. — Brenda Navarro (@despixeleada) October 23, 2026

En redes sociales, escritores y editores avivaron la polémica. El escritor Patricio Pron publicó un hilo en X donde considera que “la sobreproducción editorial, con su demanda de ‘temas’ por delante de ‘formas’, ‘sinceridad’ por delante de ‘arte’ y ‘representatividad’ por delante de ‘individualidad’ nos ha habituado a leer libros tan malos que perfectamente pueden haber sido escritos por máquinas”. El escritor G. Guerber optó por la síntesis: “Estos premios de mierda muestran que la novela convencional está acabada. Brindo por ello”.

Pues fui y compré el libro acusado de ser IA y así comienza. pic.twitter.com/oNDpNsC4Y1 — Elisa de Gortari (@sangreytrueno) October 23, 2026

“Pangram me la pela. Mi declaración a los medios. Pueden citarme”, posteó la escritora mexicana Brenda Navarro; en el mismo sentido reflexionó la mexicana Dahlia de la Cerda: “Que un detector de IA diga que un manuscrito fue escrito en un 99% por inteligencia artificial NO constituye una prueba concluyente de autoría. Es el resultado de una herramienta automatizada que puede equivocarse. ¿Quieren verificar la autoría? Soliciten borradores y versiones anteriores. Revisen los registros del proceso creativo y los materiales de investigación”, recomendó.

El problema no eran las IA, al final. Era el texto. pic.twitter.com/echVd6Zbad — Andrea Calamari (@AndreaCalamari) October 23, 2026

“Otra novela que, según Pangram, fue escrita con IA. ¿Y si antes de cancelar al autor verificamos cuán efectiva es la herramienta? A lo mejor dice que El Aleph lo escribió el ChatGPT”, ironizó el escritor Horacio Convertini. “El problema no eran las IA, al final. Era el texto”, posteó la ensayista Andrea Calamari, ejemplificando con un fragmento de la novela. “Lean las porquerías que escribo yo. Les aseguro que una AI jamás haría tan mal su trabajo”, bromeó con modestia el escritor Juan Vittulli.

Los textos escritos por IA también han sido escritos por humanos: la IA no se ha escrito sola. — Jorge Carrión (@jorgecarrion21) October 24, 2026

Segunda edición del Premio Internacional de Novela Breve

La editorial Almadía y la Fundación Ventosa-Arrufat informaron que sostendrán la segunda edición del Premio Internacional de Novela Breve, abierta a escritores de cualquier nacionalidad y lugar de residencia. No solo se mantiene la dotación de veinte mil euros sino el mismo jurado de la primera edición, con Rivera Garza, Ojeda y Almada. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre y la obra ganadora se anunciará en mayo de 2027. Las bases se pueden consultar en este enlace.