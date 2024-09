En medio del “ecocidio” en las sierras, se hace la nueva edición del festival de novela negra Córdoba Mata

Escuchar

En aciaga coincidencia con los incendios en distintas localidades de la provincia de Córdoba, que tienen en vilo a la sociedad argentina, de viernes a domingo se realiza en Villa General Belgrano, Villa Ciudad Parque y Los Reartes la undécima edición de Córdoba Mata, encuentro dedicado a la novela negra y géneros afines como la ciencia ficción y el terror.

Con “La verdad bajo los escombros” como lema, es la primera vez que el festival se hace en el Valle de Calamuchita; los organizadores -Fernando López, Carlos Ruiz, Emanuel Rosso, Gastón Tremsal, Julieta Favot y Sergio Favot- confían en que, de viernes a domingo, convocará a cientos de locales y turistas. Es el festival dedicado a la novela negra -género predilecto de los lectores- más antiguo del país.

Casa C, en Villa General Belgrano, una de las sedes de festival de novela negra Martín Bredice - Casa C

Participan escritores como Juan Sasturain, Guillermo Orsi, Liliana Escliar, Javier Chiabrando, Chiquito Moya, Luis Alexis Leiva, Adrián Ochoa y el italiano Gianlucca Campagna. Y viajarán a las sierras los académicos David Knutson, Kate Quinn, Mónika Jurkiewicz, Paula Martínez, Ezequiel Rogna y Daniel Teobaldi; los periodistas Gabriel Wainstein, Irene Haimovichi, Hernán Vaca Narvaja y Sergio Carreras, y los cineastas Carlos Ruiz, Gastón Tremsal y Augusto Sinay, director de El escuerzo, elogiada película inspirada en un cuento del cordobés Leopoldo Lugones que se proyectará este viernes a las 21.30.

Por videoconferencias, estarán presentes los españoles Ángel de la Calle, Cristina Fallarás y Rosa Ribas, el colombiano Gustavo Forero, el chileno Bartolomé Leal, el mexicano Élmer Mendoza y el italiano Giorgio Ballario.

Entre otras actividades, habrá mesas sobre novela negra y periodismo, feminismo y política; cine negro, literatura de terror e historieta, y lecturas y diálogos con los invitados. El sábado a la noche se hará una fiesta temática (“Escena del crimen”) y el domingo a las 11.30 se presentará la novela ganadora del último premio Córdoba Mata, Morirse será esto, de Eduardo Verdejo. En Villa General Belgrano hay varias librerías -como Da Vinci, Mercury y Las Lirias- donde buscar libros de los invitados.

“Es la undécima edición del encuentro y esta vez hemos sido invitados a realizarlo en el Valle de Calamuchita, en Villa General Belgrano y alrededores -dice el escritor Fernando López a LA NACION-. El fuego está muy cerca, instalado desde hace varios días en Villa Berna, y es un factor primordial que se vincula con uno de los temas de esta edición, el ecocidio, porque se comenta que todos los incendios del monte nativo han sido intencionales; ni en La Rioja ni en San Luis hay incendios como los que hay en Córdoba”. López conversará con Sasturain, Orsi, Lucio Yudicello y el público el sábado a las 11.30 en Casa C, una de las sedes del encuentro.

El escritor Juan Sasturain, exdirector de la Biblitoca Nacional, viajará a las sierras con su pareja, la escritora Liliana Escliar. “El ambiente cultural lo veo tan movido e interesante como siempre -dice a LA NACION-. Muchas ganas y creatividad. Las políticas de gobierno, para no de decir ‘de Estado’, que no se usa, me dan vergüenza. La situación en general me da vergüenza. Es un sentimiento más incómodo que la bronca, pero más fértil para empezar a pensar”. El domingo a las 18 brindará la charla “La novela gráfica en tiempos de dictadura”, acompañado por los escritores Héctor Dexamar (dará la charla “Nueva Tinta, la historieta en el Valle de Calamuchita”) y Emanuel Rosso, cuya ponencia se titula “De Twin Peaks a Hellblazer, género negro y terror”.

Para el escritor Guillermo Orsi, que vive a pocos kilómetros de Villa General Belgrano, asistir al festival es como estar en el jardín de su casa en Villa del Dique. “En vez de hacer un asado, que está prohibido por los fuegos que nos están consumiendo, hacemos un festival de novela negra -dice el autor de Fantasmas del desierto-. Está muy bien organizado y es muy atractivo, en especial para la gente joven que, si se engancha, puede convertirlo en un éxito. En el país hay pocos festivales de novela negra, a diferencia de España, donde hay uno en cada pueblo. En el país se edita lo posible, en especial los sellos independientes, porque los grandes grupos publican a escritores consagrados. Siempre es relativo el hit de la novela negra”. Orsi participa de dos paneles, el sábado a las 11.30 y el domingo a las 15.30.

“En el contexto político que atraviesa el país es importante no quedarse en la queja solitaria de redes sociales, por más que esto parezca un oxímoron -dice el escritor Emanuel Rosso a este diario-. Córdoba Mata es una expresión de inconformismo; siempre lo fue, siempre estuvo en su espíritu poner sobre la mesa las injusticias sociales. Es más que un festival de literatura: es un lugar de resistencia para el ejercicio del pensamiento, para el cuestionamiento del statu quo”.

La programación completa del evento se puede consultar en la cuenta de Instagram @cordobamata.