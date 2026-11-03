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LA NACION

Fugacidad

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Edición fotográfica de Jésica Rizzo
Edición fotográfica de Jésica RizzoINA FASSBENDER - AFP

Düsseldorf, Alemania.–Zeitfeld (Campo de Tiempo), inaugurada en 1987 para la Exposición Federal de Jardinería (BUGA), es una de las instalaciones de arte público más conocidas de Düsseldorf. La obra del artista Klaus Rinke consta de 24 relojes de estación idénticos, todos sincronizados perfectamente, emplazados en un parque y montados sobre postes de seis metros de altura. En el contexto del cambio de hora en Alemania, donde el horario de verano finaliza el último domingo de octubre para dar paso al del invierno, la instalación se convierte en un recordatorio visual de la transición de una estación a otra. Esta fotografía de larga exposición puede capturar el paso físico del tiempo y el movimiento de las agujas. Con esta técnica, los postes y la arboleda del parque desaparecen y, así, cobran relieve los movimientos ondeantes de las esferas de los relojes que permiten observar en detalle el inexorable y fugaz paso del tiempo.

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