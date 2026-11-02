En el Museo Sarmiento, suspendieron un ciclo de cine ruso por pedido del embajador de Ucrania

Ayer, en la apertura del ciclo de cine dedicado al realizador italiano Luchino Visconti durante noviembre en el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079), se informó a la concurrencia que las dos últimas películas del ciclo de cine ruso contemporáneo no se habían podido proyectar por pedido expreso de la Cancillería, que atendió las quejas del embajador de Ucrania en la Argentina, Yurii Klymenko.

Según trascendió, ciudadanos ucranianos habrían protestado por el ciclo de cine ruso contemporáneo programado en el Museo Sarmiento durante los domingos de octubre.

El director interino del Sarmiento, el editor y sociólogo Diego Barros, confirmó la noticia a LA NACION. “Al recibir una comunicación formal firmada por Yurii Klymenko, embajador de Ucrania en la República Argentina, y considerando el contexto internacional de público conocimiento que atraviesa la relación entre Ucrania y Rusia, la Dirección del Museo resolvió levantar las últimas dos películas del ciclo previsto –dice Barros–. La decisión respondió a un criterio de prudencia institucional, con el propósito de evitar que la actividad pudiera sumar un nuevo elemento de tensión en un contexto particularmente sensible. En ningún caso se trató de una valoración sobre la calidad artística de la propuesta”.

El domingo 4 se había proyectado El regreso, de Andrey Zvyagintsev, y el 11, la célebre El arca rusa, de Aleksandr Sokúrov. Tras las protestas de ciudadanos ucranianos, no se pudieron pasar Leviatán, de Zvyagintsev, prevista para el 18, ni La isla, de Pavel Lungin.

La profesora Valeria Castelló-Joubert y su pareja, el ensayista y profesor Ricardo Ibarlucía, son asistentes habituales a los ciclos de cine del Sarmiento. Ayer, perplejos, escucharon las disculpas del programador sobre la cancelación. “Asisto al excelente ciclo de cine desde hace un año y medio, religiosamente -cuenta Castelló-Joubert a LA NACION-. Es de enorme excelencia y tiene una convocatoria enorme. Es un hito en nuestra vida cultural”.

Censura:

Cancillería exigió al Museo Sarmiento que levantara su ciclo de cine de octubre porque estaba dedicado a... directores rusos.

Zvyagintsev, Sokurov, ambos disidentes, censurados en la Argentina de la libertad.

Espanta no solo la censura, sino la profunda ignorancia. pic.twitter.com/XAG8dOIqpI — Valeria Castelló-Joubert (@UnLibroPorMes) November 2, 2026

Castelló-Joubert publicó un mensaje en su cuenta de X, denunciado la censura. “Los empleados estaban súper afligidos; es gente amabilísima y profesional”. En la página web que detalla las actividades del Museo Sarmiento, se eliminó la programación relativa al ciclo de cine de octubre.

Desde un primer momento, se dijo que la orden había llegado desde Cancillería. “No se valida un ciclo de cine de un museo con Cancillería ni tuvimos registro de un pedido”, dijeron. Los trabajadores del Sarmiento confirmaron a este diario la información brindada este domingo al público. Fuentes de Cancillería comunicaron que solo habían hecho llegar la queja al área de Cultura.

Desde que empezó la guerra en Ucrania, en muchos países se suspendieron conciertos de música de compositores rusos, compañías de danza rusa dejaron de ser invitadas a teatros europeos y, en el país más afectado por la guerra, Ucrania, se inició un proceso de “desrusificación” en la literatura y el arte.