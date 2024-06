“Fui yo el autor de la falsa noticia de la muerte de Chomsky”, dice el asesino de Twitter

Escuchar

Ayer circuló en redes sociales y medios de prensa la noticia falsa de la muerte, a los 95 años, del lingüista, filósofo y activista de izquierda Noam Chomsky. Sentidos hilos de X con la imagen del autor de Estructuras sintácticas y obituarios en diarios y portales nacionales e internacionales fueron “faveados” y “reposteados”. Sin embargo, a última hora, el comunicado del centro médico de San Pablo donde se hallaba internado Chomsky luego de sufrir un ictus a inicios de junio, firmado por el director ejecutivo Renato Vieira y el cardiólogo Marcelo Sampaio, desmintió los rumores que se habían viralizado sobre el supuesto fallecimiento del intelectual estadounidense. Es más, había sido dado de alta.

Chomsky fue tendencia en X. Entre otros, las revistas Jacobin y The New Statesman y los diarios Tiempo Argentino y Página 12 publicaron necrológicas, más tarde retiradas de las ediciones digitales; otras aún se pueden leer. También Wikipedia debió corregir la falsa fecha de defunción del lingüista nacido en 1928 en Filadelfia.

La Beneficiencia Portuguesa de San Pablo indicó que “el paciente Avran Noam Chomsky recibió el alta hospitalaria para seguir el tratamiento en casa”, según un boletín médico enviado a AFP. Y la actual pareja del filósofo, la brasileña Valeria Wasserman, respondió por mail a la misma agencia de noticias francesa: “Es falso. Él está bien”. Los Chomsky tienen una residencia en San Pablo desde 2015.

Confirmo que fui el autor de la fake news sobre la muerte de Noam Chomsky. — Tommaso Debenedetti (@TommDebenedetti) June 18, 2024

LA NACION recibió ayer un mail del “asesino de Twitter” (ahora X), el periodista y profesor italiano Tommaso Debenedetti, en el que se atribuyó el “homicidio virtual” del célebre lingüista. “Claramente yo fui el autor de la falsa noticia de la muerte de Chomsky -sostiene Debenedetti, que ya había ‘asesinado’ en cuentas falsas de Twitter y X a escritores como Mario Vargas Llosa, Haruki Murakami, Antonio Muñoz Molina y Claudia Piñeiro y, recientemente, a César Aira desde la cuenta falsa de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello-. [Ayer] he creado una falsa cuenta X de la Universidad de Arizona donde he posteado el anuncio: ‘Our dearest Professor Noam Chomsky dies minutes ago in Brazil’. La cuenta fue suspendida rápidamente por X, pero increíblemente muchos medios de Estados Unidos y de toda América publicaron la noticia como verdad. Sin ningún control ni verificación”.

De inmediato, Debenedetti lo anunció en su propia cuenta de X (@TommDebenedetti): “Confirmo que fui el autor de la fake news de la muerte de Chomsky”. Según el italiano, medios de comunicación y usuarios consideran que las redes sociales son fuentes confiables cuando, en ocasiones, evidentemente no lo son.

Tras la confirmación de que Chomsky no solo no había muerto sino que había sido de alta en Brasil, varios usuarios compartieron memes sobre la “resurrección” del autor de Universalizar la resistencia.

